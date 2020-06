Sotto le stelle del cinema 2020: le proiezioni all'aperto del Piccolo teatro

Da giovedì 2 luglio torna, per la ventesima edizione, l'arena cinematografica del Piccolo Teatro, la ormai storica rassegna di film all'aperto promossa con il titolo "Sotto le stelle del cinema", che si tiene nel giardino dell’oratorio Don Bosco, in via Asolo (zona Paltana) attiguo al parcheggio del Piccolo.

La sicurezza

Dopo la chiusura forzata dell'attività il 23 febbraio, a seguito della prima ordinanza per il coronavirus, i volontari del Piccolo, con l'entusiasmo e il desiderio di riprendere l'attività, hanno attrezzato di tutto punto l'area estiva ed opereranno nel rispetto delle linee-guida vigenti per lo svolgimento degli spettacoli all'aperto, a tutela degli spettatori oltre che di loro stessi.

I titoli

In programma i titoli più apprezzati della stagione, e qualche novità dell'ultimo periodo: commedie, tanto amate d'estate, si alterneranno a grandi successi del botteghino, a film di uscita recente e ad alcuni film d'autore già previsti nei "mercoledì d'essai" primaverili, che vennero giocoforza annullati.

Prevendita online e scelta dei posti

Trenta serate di proiezioni, da godere in uno spazio tra i più riparati e silenziosi della città, in cui gli spettatori ritroveranno il grande schermo inaugurato l'anno scorso, la platea di comode sedie rosse e blu, quest'anno con posti numerati. Infatti la grande novità, anche ai fini di evitare assembramenti, è la prevendita online dei biglietti, con possibilità di scelta dei posti, effettuabile dal sito www.piccolo-padova.it con carta di credito (rimborso automatico in caso di mancato inizio della proiezione); da quest'anno anche la possibilità di utilizzare al botteghino le carte di pagamento, sempre in conformità alle linee-guida emanate per il settore.

Quanto

La rassegna, programmata fino alla fine di agosto, si svolgerà nelle serate di giovedì, venerdì, sabato e domenica (inizio ore 21.30) e gode del patrocinio del Comune di Padova.

Costi

Invariati i prezzi d'ingresso, sempre contenuti: interi euro 6, ridotti - over 65 e studenti max 26 anni: euro 5, associati e under 18: euro 4.

La validità della tessera associativa 2019/2020 (non obbligatoria, ma conveniente perchè dà diritto all'accesso al prezzo più basso) quest'anno è stata prorogata al 31 agosto, considerato il mancato svolgimento di tre mesi di programmazione in sala.

Programma

Per informazioni

Piccolo teatro Don Bosco

telefono 049 8827288

cell. 347 2628873

email info@piccolo-padova.it

sito https://www.piccolo-padova.it/sotto-le-stelle-del-cinema-ventesima-edizione/

Facebook https://www.facebook.com/piccolo.teatropadova