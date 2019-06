Sotto le stelle del cinema 2019, il cinema all'aperto del Piccolo teatro

Torna, per il quindicesimo anno consecutivo, un classico dell'estate padovana, “Sotto le stelle del cinema" la rassegna di film all'aperto del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) che si tiene nel giardino dell’oratorio Don Bosco, attiguo al parcheggio del Piccolo.

I film più belli della stagione vengono presentati nella rassegna di cinema all’aperto “Sotto le stelle del cinema”, organizzata dal Piccolo teatro.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Proiezioni ore 21.30 circa

Programma

Luglio

Sabato 6 luglio - GREEN BOOK

Domenica 7 luglio - TUTTI PAZZI A TEL AVIV

Sabato 13 luglio - THE MULE – IL CORRIERE

Domenica 14 luglio - BOHEMIAN RAPSODY

Venerdì 19 luglio - THE WIFE – VIVERE NELL’OMBRA

Sabato 20 luglio - A STAR IS BORN

Domenica 21 luglio - LA FAVORITA

Venerdì 26 luglio - RICOMINCIO DA ME

Sabato 27 luglio - THE CHILDREN ACT – IL VERDETTO

Domenica 28 luglio - 7 UOMINI A MOLLO

Agosto

Giovedì 1 agosto - TUTTI LO SANNO

Venerdì 2 agosto - NON CI RESTA CHE IL CRIMINE

Sabato 3 agosto - DUMBO

Domenica 4 agosto - GREEN BOOK

Giovedì 8 agosto - BENTORNATO PRESIDENTE!

Venerdì 9 agosto - LA DONNA ELETTRICA

Sabato 10 agosto - 10 GIORNI SENZA MAMMA

Domenica 11 agosto - BOHEMIAN RAPSODY

Mercoledì 14 agosto - IL TESTIMONE INVISIBILE

Venerdì 16 agosto - NON CI RESTA CHE VINCERE

Sabato 17 agosto - MOSCHETTIERI DEL RE – LA PENULTIMA MISSIONE

Domenica 18 agosto - TI PRESENTO SOFIA

Giovedì 22 agosto - BEATE

Venerdì 23 agosto - QUASI NEMICI

Sabato 24 agosto - MA COSA CI DICE IL CERVELLO

Domenica 25 agosto - MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’

Ingresso

Biglietto intero 6 euro, ridotto 5 euro (over 65, ragazzi e studenti under 26), ridotto 4 euro (associati e bambini 4/12 anni), gratis fino ai 4 anni non compiuti.

Per informazioni

Piccolo teatro Don Bosco

telefono 049 8827288

cell. 347 2628873

email info@piccolo-padova.it

sito https://www.piccolo-padova.it/sotto-le-stelle-del-cinema-2/

facebook https://www.facebook.com/piccolo.teatropadova