"Sound in Silence" serata di pulizia energetica a Padova

"Sound in Silence" è una profonda pulizia energetica, che si svolgerà nella sede dell'associazione Zoo Contenitori Culturali a Padova, il 3 febbraio alle ore 21.

La serata sarà articolata in quattro fasi: la prima di radicamento, poi dinamica, di rilassamento/pulizia e l'ultima di condivisione.

La musica sarà il filo conduttore che vi trasporterà con leggerezza.

Lo scopo del laboratorio è quello di lasciar esprimere ciò che in ognuno chiede di manifestarsi e fare chiarezza, attraverso un suono che si poggia sul silenzio.

Conduce la serata Paolo Serioli, musicista.

Si prega di arrivare 10 minuti in anticipo in modo da iniziare puntuali.

COSTI

Contributo per la serata 15 euro, 10 euro per studenti.

É necessaria la tessera Arci (con possibilità di sottoscrizione in loco).

INFORMAZIONI

Paolo: 333.8258050.