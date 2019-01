Sonorizzazione dal vivo del film muto "L'Uomo Meccanico", gli Earthset al cinema Lux

Serata all’insegna del cinema muto in programma venerdì 21 febbraio al Cinema Lux di Padova. La band bolognese Earthset, in collaborazione con la Cineteca di Bologna ed il circolo The Last Tycoon, presenterà la Sonorizzazione dal vivo del film muto "L'Uomo Meccanico" (1921).

Il film

"L'Uomo Meccanico" è un film muto prodotto dalla Milano Film nel 1921. Autore e interprete della pellicola è il francese André Deed (noto in Italia come Cretinetti). Il film era parte di una trilogia che lo stesso Deed intendeva realizzare, ma l’ambizioso progetto fu interrotto bruscamente dal fallimento della Milano Film. L'unico film realizzato della trilogia fu proprio "L'Uomo Meccanico".

Poiché si è perso il film "Il Mostro di Frankenstein" del 1914, "L'uomo Meccanico" è il primo film di fantascienza/horror prodotto in Italia ad oggi disponibile, seppur in versione mutilata.

La pellicola, infatti, era andata perduta e solo negli anni '90 la Cineteca di Bologna è riuscita a restaurare l'ultima bobina rimasta al mondo rinvenuta nella Cinemateca Brasileira di San Paolo.

“L’Uomo Meccanico” è per questo poco conosciuto, sebbene rappresenti una tappa molto importante del cinema italiano. Si tratta, della prima pellicola italiana ed una delle prime al mondo ad affrontare il tema dell'automa ed a mostrare la scena dello scontro tra un mostro meccanico buono ed uno cattivo, anticipando di gran lunga temi sviluppati dalla fantascienza posteriore (nonchè un certo immaginario mecha-giapponese).

La sonorizzazione

La sonorizzazione della pellicola è affidata alla scrittura tra il noise rumoristico ed il post rock degli Earthset (Bologna).

Il progetto di sonorizzazione è nato all’interno del Workshop Soundtracks 2018, promosso da Associazione Culturale MUSE in collaborazione con il Centro Musica Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, curato da Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò e Stefano Boni del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Gli Earthset hanno lavorato sulla pellicola con la supervisione di Nicola Manzan (Bologna Violenta), che ha affiancato la band in qualità di tutor.

La data padovana è l’unica tappa in Veneto di un tour che vedrà i quattro bolognesi impegnati lungo tutta la prima metà del 2019. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del cinema d’epoca e della musica.

Cinema Lux, Viale Felice Cavallotti 9. Apertura porte ore 20:30, inizio proiezione ore 21.

