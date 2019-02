“Dallo spazio alla terra, la scienza oggi ci aiuta”, incontro alla biblioteca di Solesino

Riprende la rassegna Per un sapere consapevole, un ciclo di cinque incontri aperti a tutta la cittadinanza, organizzati dall’Associazione Culturale Nuove Armonie, attraverso i quali si potrà conoscere, approfondire e confrontarsi su tematiche sociali e di attualità.

Dallo spazio alla terra: l’esempio degli astronauti per vivere al meglio anche sulla terra è il titolo della serata con cui si inaugura la rassegna 2019. Una conferenza dedicata all’alimentazione consapevole e ai sani stili di vita. La serata si terrà mercoledì 13 febbraio alle ore 21, presso la Biblioteca Comunale di Solesino in via G. Rizzo.

La scienza oggi ci aiuta, ci dà le basi, non ci sono più alibi! Moltissime indicazioni arrivano anche dallo spazio e dagli studi effettuati sugli astronauti che volano per le missioni spaziali. L’astronauta diventa una lente di ingrandimento per comprendere meglio quali possono essere gli effetti del cibo sul benessere dell’uomo, anche sulla terra. Nel corso della vita assumiamo dalle 30 alle 60 tonnellate di alimenti, ognuno dei quali ha la capacità di modulare l’espressione, in positivo o in negativo, dei nostri geni.



Grazie all’aggiornamento costante e all’affiancamento a medici, nutrizionisti, dietisti, tecnologi alimentari, il cuoco originario di Solesino Stefano Polato si pone l’obiettivo di identificare le reali priorità e di fare chiarezza in un momento storico (legato al mondo del cibo, della sua scelta, lavorazione e conservazione) nel quale sono ancora troppo presenti le cosiddette “cattive abitudini”, legate a “troppe” informazioni erroneamente veicolate, non filtrate o, addirittura, prive di fondamento scientifico.

Info web

https://www.facebook.com/events/2022716924692498/

Gallery