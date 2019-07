Presentazione del libro "Lo spazzino delle stelle" a Villa Miari de Cumani

Luca Boaretto, Divulgatore Scentifico, Responsabile dell'Osservatorio Astronomico di Rovigo e autore del volume, presenterà il suo libro "Lo Spazzino delle Stelle" il 17 agosto 2019 alle ore 21 presso Villa Miari de Cumani. A seguire se vorrete potrete continuare la serata con una osservazione astronomica guidata sempre da Luca Boaretto.

Un chiaro messaggio di speranza per chi vive il dramma della dipendenza. La storia di una persona normale con la passione per l’Astronomia che purtroppo negli anni cade nella piaga dell’alcolismo, creando problemi a sé e agli altri, soprattutto alla moglie che nonostante tutto, decide di non abbandonarlo, ma di farlo curare perché gli vuole bene. Grazie a lei conosce l’Osservatorio Astronomico di Rovigo dove si iscrive e viene così a contatto con esperti di fama mondiale che lo coinvolgono in una ricerca internazionale. Uscire da una dipendenza si può e tornare a volare è possibile, creando cose meravigliose.

Informazioni e contatti

Tel. +39 3465824602

mail: info@villamiaridecumani.com

Evento Facebook