Speak teens summer camp 2020, presentazione dei centri estivi a Padova

Si terrà mercoledì 13 novembre alle 18 a Padova presso il Best Western Hotel Biri di via Antonio Grassi la prima data del tour di presentazione dei Teens English Summer Camps organizzati da Speak per la stagione 2020. Come già per gli scorsi anni sono due le formule pensate per gli studenti più giovani:

gli Speak Teens English Adventure, dedicati ai ragazzi compresi nella fascia d’età tra i 10 e i 14 anni, che si terranno nel Rifugio Sores della Val di Non, in Trentino. Sono previsti tre differenti cicli di 10 giorni fra la fine di giugno e la fine di luglio.

gli Speak Teens English Discovery, che si terranno in Emilia Romagna nel verde di Valbonella, anch’essi della durata di 10 giorni, in tre cicli compresi fra la fine di luglio e la metà di agosto e rivolti a ragazzi dell’età compresa fra i 12 e i 16 anni.

I Summer Camp di Speak

I Summer Camp di Speak sono tutti caratterizzati dalla formula “All in English” e dalla presenza degli “Anglos”, ragazzi madrelingua anglofoni di diversa nazionalità, coetanei dei partecipanti ai corsi con cui si avrà la possibilità di interagire sia per le attività di gruppo che per incontri one-to-one.

“Language Immersion”

Per tutti i giorni della durata del Camp i ragazzi vivranno in una sorta di “Language Immersion”, un metodo dell’apprendimento della lingua straniera che consiste nella libera conversazione e convivenza con persone che incoraggia a parlare e pensare solo nella seconda lingua, detta “target language”. Studi autorevoli dimostrano infatti che l’immersione linguistica sia il modo più efficace per imparare o potenziare la seconda lingua.

Joe Lang, Operations Director di Speak: «Le attività sociali previste nel corso dei Camps sono molteplici. Siamo infatti convinti che non solo le attività didattiche ma anche i momenti più conviviali, come i pasti o le escursioni che sono previste nel corso dei Camps, siano importanti perché l’interazione sociale è fondamentale per imparare una nuova lingua. I nostri corsi si differenziano dagli altri poiché non sono pensati e strutturati per gruppi omogenei ma sono costruiti in maniera tale che ogni singolo partecipante abbia la possibilità di seguire un percorso formativo individuale e personalizzato che gli derivi sia dall’interazione con gli altri studenti e i gli Anglos presenti, sia dal confronto quotidiano con il personale docente che è sempre presente e disponibile 24 ore su 24 per tutta la durata del corso».

Speak è stata fondata in Puglia da un team di professionisti con oltre vent’anni di esperienza nella gestione di scuole di inglese residenziali nel Regno Unito. I suoi fondatori collaborano dal 2006, anno in cui hanno fondato e gestito una Summer School internazionale che ospitava giovani studenti di inglese provenienti da tutto il mondo. Aggiunge Joe Lang: «All’epoca insegnavo all’Università di Bari come docente. Appariva in tutta la sua gravità quanto testimoniato dalle statistiche: l’Italia è ultima in classifica in Europa a livello di competenze in inglese per parlato e per ascolto. Tutto ciò ha serie conseguenze per il futuro professionale dei nostri ragazzi che in un mondo sempre più globalizzato si troveranno in competizione con coetanei e non che conoscono la lingua inglese molto meglio di loro e partono quindi avvantaggiati. Sapevo che in altri Paesi europei la metodologia della language immersion stava dando risultati apprezzabili e quindi ho messo insieme le due esperienze. Perché per migliorare la fluency è necessaria tanta pratica e la situazione che ricreiamo noi non si trova nemmeno in Gran Bretagna, dove alla fine non sei continuamente stimolato all’interazione, anche perché nei momenti di tempo libero ci si trova con i connazionali e si continua a utilizzare l’italiano come lingua di comunicazione».

Dettagli

La validità del sistema è anche testimoniata dall’eccellente giudizio positivo lasciato sia su Google che su Facebook dai precedenti frequentatori del corso: 5 stelle il rating ricevuto in entrambi i casi. Tutti i Camps, inoltre, beneficiano della promozione Early Bird per chi si iscrive prima del 31 gennaio 2020.

Speak organizza anche corsi di lingua inglese anche per adulti della durata di 4 e 7 giorni. Nel caso un componente della redazione fosse interessato a provare personalmente uno dei corsi, in forma gratuita, può contattarmi personalmente. Maggiori informazioni sono comunque disponibili al sito www.speakinitaly.co

Come partecipare all'evento?

Per partecipare vi basterà iscrivervi al sito https://www.speakinitaly.com/vieni-a-scoprire-i-summer-camp-all-in-english-di-speak-teens

Info web

https://www.speakinitaly.com/vieni-a-scoprire-i-summer-camp-all-in-english-di-speak-teens

Evento facebook https://www.facebook.com/events/530406907751077/