“Specializzarsi in pediatria oggi” incontro a Santa Giustina

Le eccellenze della Pediatria si danno appuntamento a Padova. Il bambino è un paziente speciale, che necessita di una preparazione medica – declinata nelle diverse specializzazioni – di alto livello, con una preparazione accademica e clinica capace di coniugare assistenza e rapporti umani con i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Organizzata dall’Associazione Studenti del Collegio universitario Santa Giustina, in collaborazione con Università di Padova e Istituto Gaslini di Genova, giovedì 9 febbraio alle ore 15 nella Sala San Luca dell’Abbazia di Santa Giustina a Padova si terrà la Tavola Rotonda Specializzarsi in Pediatria oggi. Genova a confronto con Padova.

A introdurre l’Incontro il presidente dell’Associazione, dott. Giuseppe Panizzon, cardiochirurgo veneziano in servizio all’Istituto Gaslini; dopo i saluti del Presidente della Scuola di Medicina di Padova, il prof. Mario Plebani, interverranno Angelo Ravello, Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di Genova, Salvatore Renna, Direttore del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Istituto Gaslini, Liviana Da Dalt, Direttrice della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di Padova, e Giorgio Perilongo, Direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università di Padova.

L’Associazione dei collegiali di Santa Giustina nasce dieci anni fa nel cuore di Padova e conta oggi 170 ex studenti che, in diversi ambiti e in varie parti del mondo, portano nel cuore il motto benedettino del collegio: ora, stude, labora.

