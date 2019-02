Sperimentando 2019 “La scienza per tutti” alla cattedrale ex Macello

Inaugurazione: 15 marzo, ore 11

Scarica il programma completo

La XVIII edizione di Sperimentando dal titolo La scienza per tutti si presenta particolarmente coinvolgente e ricca di temi, grazie anche a una selezione dei migliori progetti realizzati dalle scuole e dagli organizzatori nelle scorse edizioni.

Sono proposti modelli, esperimenti e curiosità su occhi e visione, si approfondisce il legame tra energia e vita e tra scienza e sport, mettendo spesso a confronto uomini e animali. Si passa dalla storia della fotografia ai colori delle reazioni chimiche. L’energia si presenta con le sue diverse forme e trasformazioni, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili. Si sperimentano equilibri improbabili e sorprendenti, ma anche strumenti musicali e terremoti, luci e colori, lenti e specchi. Come in una bottega galileiana si osservano moti, pendoli, piani inclinati e attriti, per poi avventurarsi nell’affascinante scoperta del Cosmo. Si esplora il legame tra scienza e nuove tecnologie, tra semplice e complesso, tra storia della scienza e attualità.

Tutto contribuisce a suscitare curiosità e meraviglia, per imparare divertendosi.

Il 30 e 31 marzo a Sperimentando saranno ospitati i migliori lavori di didattica e divulgazione, proposti da insegnanti italiani, che saranno portati a Cascais in Portogallo alla fiera europea della scienza “Science on stage”

Arricchiscono la mostra con la loro originalità i lavori proposti dagli studenti che partecipano ai concorsi “L’Arte sperimenta con la Scienza” per l’ideazione dell’immaginelogo e “Sperimenta anche tu” per la realizzazione di esperimenti a tema.

La premiazione dei migliori lavori dei due concorsi si terrà mercoledì 3 aprile alle ore 16 presso l’aula magna del Bo, Università di Padova.

Laboratori sul tema della mostra permettono approfondimenti su particolari aspetti, eventi vari come conferenze nelle scuole, visite a musei, alla Specola e ai Laboratori Nazionali di Legnaro e altro completano il programma della manifestazione.

Ecco il programma dei laboratori indirizzati a studenti di tutte le età: Facciamo il pane, Viaggio nel microcosmo, Dagli scherzi elettrici all’elettromagnetismo, Forze ed equilibrio, Che Acqua bevi?, Imparare a comandare i robot, Scienza sulla scena del crimine con la Polizia Scientifica.

Molti gli eventi collegati alla mostra: dalle conferenze presso le scuole alle visite a musei e centri di ricerca, alle osservazioni del sole e al gioco con le bolle di sapone.

La mostra è promossa da: Comune di Padova, Università degli Studi di Padova, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Associazione per l’Insegnamento della Fisica, Direzione Scolastica Regionale del Veneto in collaborazione con la Rete di istituti superiori padovani, enti locali, associazioni culturali del territorio e sponsor privati.

Per ulteriori informazioni http://sperimentando.lnl.infn.it/

Facebook https://www.facebook.com/events/429163651154192/

Informazioni e biglietti

Orari e costi

Assessorato alla Cultura

Settore Cultura-Turismo-Musei e Biblioteche

Tel. 0498204553

didattica.cultura@comune.padova.it

Informazioni e prenotazioni: http://sperimentando.lnl.infn.it/

Cell. 349 6734467

Per informazioni sulle visite, sui laboratori e sugli eventi

email: visitesperimentando@gmail.com