“La locandiera” e “Lo stolto Dilldapp”: spettacoli sulla pagina facebook di Carmignano di Brenta

Prosegue a Carmignano, meglio dire “nel web”, sulla pagina facebook ufficiale del comune di Carmignano di Brenta, il progetto “Storie nella Rete” curato dall’Assessorato alla Cultura con il coordinamento di “Musica e spettacolo”.

Strutturato in due parti: il lunedì sera, la trasmissione di una serie di rappresentazioni teatrali di alcune tra le più conosciute compagnie venete, che in alcuni casi i carmignanesi conoscono molto bene in quanto più volte sono hanno recitato nel locale Auditorium o nelle rassegne estive.

Per i più piccoli la lettura animata di fiabe, trasmesse nei pomeriggi del martedì e del venerdì, sul tema ‘Fiabe dal Mondo’.

Il programma

Ecco che 27 aprile dalle ore 21 c’è l’appuntamento con “La Locandiera “ di Goldoni, registrazione di una pièce recitata qualche mese fa dalla Compagnia Tremilioni di Conegliano, che sarà disponibile anche nei giorni successivi sulla pagina del Comune.

Martedì 28 aprile dalle ore 17 è in programma la diffusione della fiaba “Lo stolto Dilldapp” con protagnosita Laura della Compagnia Terracrea Teatro.

#laculturanonsiferma

«La cultura ha un ruolo fondamentale nello sviluppo della persona e nella crescita della comunità, e quindi è ancora più importante in questo periodo – spiega il Sindaco Alessandro Bolis - Sotto lo slogan #laculturanonsiferma abbiamo dunque attivato una serie di servizi per continuare a tenere viva la curiosità, la voglia di leggere, e di intrattenimento ‘alto’ dei nostri concittadini che, anche se iniziate da poco, hanno già incontrato un ottimo successo. E questo è solo l’inizio».

«Una scelta, quella della trasmissione in streaming dovuta alla eccezionalità del momento che stiamo attraversando – spiega l’Assessore alla Cultura Daniela Baldo – e che sfruttiamo volentieri perché niente e nessuno può fermare la cultura. E’ anche un modo di rimanere accanto ai nostri concittadini, che hanno sempre dimostrato di apprezzare le nostre iniziative, e in particolare il teatro, che ci auguriamo di poter riproporre presto dal vivo, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e tutela della salute collettiva».

Info web

https://www.facebook.com/comunecarmignanodibrenta/