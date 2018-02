“Spettacoli di luce 2”, mostra interattiva per bambini e ragazzi al centro culturale Altinate

“Spettacoli di luce 2 - percorsi interattivi tra scienza, arte, tecnologia e i linguaggi della comunicazione”

dal 19 febbraio al 3 marzo

Corridoio Scamozzi, centro culturale Altinate San Gaetano

La mostra è pensata per i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria e per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. La visita, condotta da Gianni Trotter, comprende una parte espositiva e lungo il percorso sono allestiti degli spazi-laboratorio per la realizzazione di esperienze di tipo operativo sui seguenti temi:

il cinema delle origini, i primi grandi autori;

cinema e TV, alla scoperta del linguaggio;

video in gioco, la TV interattiva;

immagini e suono al computer, dall’analogico al digitale.

Come raccordo con l’edizione precedente e per presentare in modo più completo il percorso a chi partecipa per la prima volta, viene illustrata rapidamente la “preistoria” del cinema.

La mostra, aperta anche al pubblico adulto e alle famiglie in giorni e orari diversi da quelli dedicati alle scolaresche, prevede specifici percorsi interattivi e di visione guidata all’interno degli spazi espositivi.

Orari di apertura

Da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 15 alle 18.30, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30

Corridoio Scamozzi, primo piano del centro culturale

Informazioni

Ufficio Interventi Educativi

via Raggio di Sole, 2 - Padova

049.8204024

fax 049.8207120

vivipadova@comune.padova.it