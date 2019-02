“Spettacoli di luce, mostra interattiva tra scienza, arte e tecnologia” al San Gaetano

Dal 2 al 16 marzo ‘19 al Centro culturale Altinate / San Gaetano è aperta la mostra interattiva Spettacoli di luce, dalla camera oscura alla nascita del cinema, curata da Gianni Trotter.

Si tratta di un originale mostra in forma di spettacolo e racconto interattivo, unica nel suo genere, in quanto i visitatori si ritrovano in uno spazio-mostra che in realtà è la scena di una rappresentazione teatrale. Si ricostruisce la storia del cinema prima del cinema con le macchine, gli strumenti e i materiali d’epoca che hanno realmente vissuto questa affascinante storia.

Il conduttore, infatti, in veste di narratore e animatore, conduce il pubblico nella magica storia delle immagini di luce, dando vita, di volta in volta, ai diversi personaggi che ne hanno determinato lo sviluppo. L’uomo d’ombre, che raccontava storie sacre e profane, creando con la luce e il buio un mondo reale o immaginario. Lo scienziato del rinascimento che “imprigionava” la luce nella camera obscura. Il pittore vedutista del ‘700 che fissava su tela il disegno della camera ottica. Il lanternista che presentava i suoi spettacoli a un pubblico spesso ingenuo e impaurito. Il fotografo dell’800 che fissava le immagini su lastre sensibili alla luce. Lo scienziato “animatore di immagini” che creava l’illusione del movimento. Sarà lui, infine, ad accompagnare lo spettatore alla nascita del cinema.

Con questa esperienza bambini e ragazzi, come pure gli adulti, possono riprovare l’emozione dei pionieri che inventarono e sperimentarono i mezzi e i linguaggi delle prime forme di spettacolo audiovisivo e comprendere la suggestione e magia alla base del cinema.

I materiali in esposizione comprendono una selezione della preziosa collezione dell’autore, con macchine, strumenti e immagini originali d’epoca, al fine di far rivivere concretamente l’atmosfera e il fascino della preistoria del cinema.

La mostra interattiva è un itinerario educativo del progetto “Vivipadova - un’aula grande come la mia città” il programma culturale curato dal Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado che da 30 anni offre agli insegnanti e alle scolaresche la possibilità di approfondire e ampliare i contenuti delle discipline scolastiche attraverso visite guidate nei luoghi più significativi della città, laboratori, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici.

Ingresso

La mostra sarà visitata in orario scolastico da 500 bambini e ragazzi di 22 classi di scuole di Padova e di altri comuni della provincia, che si sono prenotate aderendo al progetto “Vivipadova - un’aula grande come la mia città”.

La mostra interattiva è aperta al pubblico il venerdì dalle 17 alle 19; il sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Ingresso libero

Per informazioni

Ufficio Servizi Educativi - Settore Servizi Scolastici Comune di Padova Progetto “Vivipadova un’aula grande come la mia città” - Via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova tel 049 820 4024 - pedagogico.serviziscolastici@comune.padova.it