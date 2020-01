"Giobatta Jones e il mistero delle piramidi", spettacolo per bambini al San Gaetano

Domenica 12 gennaio, alle ore 16.30, a Padova, presso il Centro Altinate San Gaetano, la compagnia “I Fantaghirò”, con un proprio spettacolo "Giobatta Jones e il mistero delle piramidi", presenterà a ragazzi d'ogni età la vera storia di Indiana Jones, che altri non era che Giovanni Battista Belzoni, il cui nome è famoso più per la scuola e la via a lui intitolate in città che per la sua vita emozionante e per i suoi grandi ritrovamenti, che segnano di fatto gli inizi dell’archeologia moderna.

Conosceremo così l’intelligenza, la curiosità, le abilità pratiche e diplomatiche, il coraggio, lo spirito d’avventura e la creatività di questo padovano. Spesso, infatti, l’occhio guarda ma non vede. Il grande Belzoni invece guardava e vedeva misteri nascosti da millenni….

In un certo qual senso lo spettacolo, che nel proprio iter narrativo ripercorre le tappe essenziali della mostra “L’Egitto di Belzoni” allestita all’interno del Centro Altinate San Gaetano, è l’occasione per conoscere questo “gigante” – gigante sia per le dimensioni fisiche che per spirito di iniziativa e coraggio- , un “concreto sognatore” lo potremmo definire, capace di confrontarsi con una cultura ed un popolo distanti nel tempo e nello spazio.

Il tutto raccontato nel rispetto degli accadimenti reali, con ironica leggerezza, alternando il lavoro degli attori a divertenti incursioni tra fumetti creati da Ennio Marchetto, maestro di travestimenti, e videoproiezioni che restituiscono intatto il fascino dell’antico Egitto.

Lo spettacolo, prodotto con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, sarà replicato a marzo nel cartellone della rassegna Teatro Ragazzi.

Il 12 gennaio l’ingresso è gratuito, ma con obbligo di prenotazione al numero 348 2611352.

