Spettacolo per bambini “L’ultimo T-Rex era un bullo” al parco dei pensieri a Borgoricco

Dopo l’emergenza Covid-19 il teatro per bambini e famiglie riparte anche in 8 comuni del camposampierese che hanno voluto realizzare il cartellone “Sipari di Stelle”. Il primo appuntamento della rassegna è “L’ultimo T-Rex era un bullo” di scena giovedì 9 luglio alle 21 al Parco Pensieri di Borgoricco, che vede in scena i fratelli Francesco Manfio e Sergio Manfio (quest’ultimo firma anche la regia) e parla di un tema molto attuale e che tocca da vicino il mondo della scuola : quello del bullismo .

Uno spettacolo di grande qualità e assai coinvolgente, com’è abitudine degli allestimenti de Gli Alcuni.

In scena i due personaggi – conosciuti e amatissimi dai bambini – del capi (Sergio Manfio) e dell’assistente (Francesco Manfio), che sapranno come di consueto entusiasmare il giovane pubblico, trasmettendo nello stesso tempo contenuti importanti, confermando l’incessante impegno degli Alcuni sulle tematiche che riguardano l’infanzia.

Cosa racconta lo spettacolo

Non è mai troppo presto per parlare di bullismo. Capire per riconoscere. Riconoscere per distinguere ciò che diverte da ciò che ferisce…

Mentre stanno scavando alla ricerca di fossili di dinosauri nel deserto del Sahara, il Capo spedizione e il suo Assistente fanno un’incredibile scoperta. Vicino a un grande scheletro quasi intatto di T-Rex, i due trovano le orme di un Chilesauro molto piccolo, e le orme suggeriscono che il piccolo teropode sia riuscito a sfuggire a quello che invece ha ucciso il gigantesco dinosauro. Ciò che risulta evidente è che il grosso predatore sia morto a seguito di un enorme spavento: ma come è possibile che invece il piccolo Chilesauro si sia salvato? I due esploratori scopriranno che non importa se sei un enorme T-Rex… a fare i bulli con i più piccoli e indifesi c’è sempre il rischio di imbattersi in qualcuno più grosso di te!

Informazioni e costi

Ingresso unico: 2 euro, fino a esaurimento posti.

Per info e prenotazioni

3929733323 | borgoriccoeventi@gmail.com | In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'interno del teatro "Aldo Rossi" di Borgoricco. |L'evento è stato studiato per offrire al pubblico la migliore visione, in sicurezza con tutte le attuali norme anti Covid-19.

Dal comunicato istituzionale di Sipari di Stelle 2020: Fare “Teatro Ragazzi”, in questo particolare momento storico, non può prescindere dalla consapevolezza di un percorso di normalità da ricostruire: per il teatro e, più in generale, per lo spettacolo, ma anche per i più piccoli e le famiglie. Quindici spettacoli sotto un sipario di stelle, per ricominciare a sognare: anche alla possibilità che a trionfare sia il lieto fine. Su questa idea e partendo da questi presupposti si sono incontrate 8 amministrazioni comunali che hanno deciso di rivolgersi a Piccionaia e Alcuni, due tra le più importanti realtà regionali nel settore del teatro professionistico e a Febo Teatro, compagnia locale profondamente radicata nel territorio.

Teatro per ragazzi all’aperto, nel pieno rispetto di tutte le norme per la prevenzione e il contenimento del Covid 19: una scommessa per quel ritorno graduale alla normalità, che passa anche attraverso la cultura, lo spettacolo e nuove modalità di socializzazione, attente, prudenti, ma non meno sensibili nei confronti dei bisogni dell’individuo e delle famiglie.

Sipari di Stelle è una rassegna voluta dai comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Villa del Conte in collaborazione con il Tavolo della Cultura del Camposanpierese. Gli spettacoli sono realizzati da Gli Alcuni, La Piccionaia e Febo Teatro.

La programmazione completa degli spettacoli è sul sito www.teatrosantanna.it