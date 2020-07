La danza contemporanea protagonista al castello Carrarese

Castello Festival propone questa settimana due spettacoli da non perdere dedicati alla danza nel grande palco del Castello Carrarese all'interno della rassegna promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La direzione artistica è di Maurizio Camardi, l'organizzazione della Scuola di Musica Gershwin. Partner della rassegna l'azienda di sanificazioni ambientali Family e i media Radio Padova e Easy Network.

Mercoledì 15 luglio

Mercoledì 15 luglio alle 21.30 la compagnia Padova Danza proporrà in prima assoluta lo spettacolo “Danza al Castello” in cui offrirà al pubblico estratti di alcune delle proprie produzioni coreografate da professionisti di fama nazionale e internazionale che collaborano con la realtà padovana per dar vita a una serata ricca di emozioni all’insegna del divertimento, del bisogno di danzare per ritrovare la libertà di esprimersi.

Oltre ai danzatori della Compagnia Padova Danza verrà dato spazio ad alcuni giovani della scuola che si sono distinti per passione e talento.

Sul palco si vedrà una danza che non sarà sola forma estetica ma esporrà tematiche su cui l’uomo si interroga da sempre, temi che spaziano dalla ricerca della propria identità all’approfondimento di valori culturali che arricchiscono la nostra vita.

Attraverso il linguaggio universale della danza, che è per noi poesia del corpo, la serata vuole trasmettere un messaggio di gioia e positività con l’intenzione di abbattere le barriere linguistico-culturali per riunire tutti gli amanti dell’arte e dello spettacolo dal vivo.

Biglietto unico euro 10.

Prevendite da Gabbia Dischi, sul circuito Vivaticket e presso Padova Danza.

Per informazioni 049.8827349 – 348.2947552 (Padova Danza) e info@padovadanza.it

Info web https://www.facebook.com/events/599358450986086/

Sabato 18 luglio

Sabato 18 luglio alle 21.30 salirà sul palco del Castello Carrarese la compagnia Spaziodanza con lo spettacolo in prima assoluta “Danzare la meraviglia”.

Passione ed entusiasmo sono il motore che da oltre trent’anni muove la Scuola professionale di Balletto Spaziodanza nella promozione dell’arte coreutica non solo come disciplina artistica ma come forma di espressione creativa, momento di coinvolgimento e di condivisione.

Danzare la meraviglia è sorprendersi, scoprirsi e vivere il corpo in un respiro di gioia.

Una serata dedicata alla danza, alla musica e alla condivisione della gioia del movimento, con quattro danzatori solisti e il gruppo site specific di Spaziodanza. Una notte d’estate nella splendida cornice del Castello Carrarese che diventerà la scena di un incontro tra diverse individualità fino a fondersi con il gruppo in una performance collettiva che andrà a coinvolgere anche il pubblico in una danza insieme, un inno alla vita, al corpo e alla gioia.

Biglietto unico euro 10.

Prevendite da Gabbia Dischi, sul circuito Vivaticket e presso SpazioDanza.

Per informazioni 347.7523160 – info@spaziodanzapadova.it

Info web https://www.facebook.com/events/285250742529751/

I prossimi appuntamenti

Seguiranno altri appuntamenti per un totale di quasi 40 eventi che terranno compagnia ai padovani nelle serate in città e offriranno anche ai turisti l'opportunità di ammirare alcuni tra i più grandi artisti italiani e internazionali nella suggestiva cornice del Castello Carrarese all'ombra della Specola.

Castello che quest'anno avrà una capienza ridotta a 400 posti a causa delle disposizioni in essere per contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che accoglierà il pubblico offrendo tutti gli standard di sicurezza previsti per lo spettacolo dal vivo.

Sarà presente infine un punto ristoro gestito dallo staff di uno dei locali più amati dai padovani, L'Ombra della Piazza, con varie proposte enogastronomiche pensate per l'estate.

Programma

Programma completo sul sito ufficiale www.castellofestival.it e sulla pagina facebook CastelloFestivalPadova.

Info web

https://www.facebook.com/events/599358450986086/

https://www.facebook.com/events/285250742529751/