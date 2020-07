Ottavia Piccolo "Donna non rieducabile" al castello Carrarese

Giovedì 23 luglio

ore 21.15

Castello Carrarese

Ottavia Piccolo In

Donna Non Rieducabile

di Stefano Massini

con Ottavia Piccolo

Musiche per arpa composte ed eseguite dal vivo da Florileda Sacchi

Regia di Silvano Piccardi

Dettagli

Scritto da Stefano Massini e diretto da Silvano Piccardi, è l’adattamento in forma teatrale di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, la giornalista trovata morta il 7 ottobre 2006 nell’androne della sua casa moscovita, uccisa da quattro colpi di arma da fuoco. Un piccolo grande “caso” della scena teatrale italiana, programmato capillarmente sul territorio stagione dopo stagione, in cui Ottavia Piccolo dà voce allo smarrimento, all’orrore, alla dignità e anche all’ironia di questa donna indifesa e tenace, con il rigore e l’intensa partecipazione di una attrice che in quei valori di libertà si identifica fino in fondo. Per il pubblico un’emozione violenta che non manca mai di rinnovarsi.

Lo spettacolo, prodotto nella stagione 2007/2008 da La Contemporanea, viene ripreso in tournée come produzione prima del Centro Teatro Carcano e poi dalla Residenza Artistica Officine della Cultura e per le recite estive 2020 in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto.

Biglietti

Posto unico non numerato euro 20

Abbonati Teatro Stabile del Veneto euro 16

Universitari a Teatro euro 3

Prevendite:

da mercoledì 15 luglio

Teatro Verdi Padova - Via dei Livello, 32 online www.teatrostabileveneto.it

Info

+39 0412402021

info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

