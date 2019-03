“Lo spettacolo della natura”, incontro con Luca Bracali, reporter Rai di “Niagara” a Laformadelibro

A Padova presso la libreria Laformadelibro in via XX Settembre 63 appuntamento il prossimo 28 Marzo a partire dalle ore 18 con le immagini ed i filmati di Luca Bracali, fotografo, regista ed esploratore italiano di fama internazionale, reporter per National Geographic, documentarista per le tre reti Rai e “Cacciatore di emozioni” con Licia Colò per Niagara in prima serata Rai e al Il mondo insieme su Tv2000. Il noto esploratore parlerà anche del suo ultimo libro “Il respiro della natura”, (un incredibile mix di 300 foto tratte dai viaggi di Bracali in tutto il mondo con occhio particolare su Alaska e lo Zambia)

Dettagli

Luca Bracali ha viaggiato in 141 paesi, è autore di 13 libri e vincitore di 13 premi in concorsi fotografici internazionali. Dal 2008 è membro di APECS (Association of Polar Early Career Scientists) per i suoi contributi mediatici e scientifici legati all’ambiente. Nel 2009 è l’unico reporter a raggiungere il Polo Nord geografico sugli sci. Nel 2010 Bracali debutta nel mondo della fine-art photography e le sue immagini vengono esposte, come personali, in 50 musei e gallerie di Roma, Milano, Bologna, Napoli, Sofia, Kiev, Odessa, Copenaghen, Yangon, Montreal, New York e Bruxelles nella sala espositiva del Parlamento Europeo. Regista Rai 1 dal 2011 e documentarista per Rai 2 e Rai 3, ha firmato 15 servizi su National Geographic. Dal 2017 diviene ambasciatore dell’associazione no-profit “Salviamo il Pianeta”. Il Minor Planet Center di Cambridge gli ha intitolato a suo nome il 198.616esimo asteroide scoperto.

Il Respiro della Natura (The Breath of Nature) di Luca Bracali

Ed. Silvana Editoriale (2018)

ISBN: 88-366-3888-0

EAN: 978-88-366-3888-8

Lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco.

L’opera è divisa in due volumi raccolti in un cofanetto.

Volume 1 - 160 pagine, 140 foto, 29x33.5 cm.

Un viaggio dall’Alaska allo Zambia

Le piante - e gli alberi in particolare - sono i protagonisti di questo lavoro di Luca Bracali, che nel corso della sua trentennale carriera di fotografo, regista e

documentarista, ha visitato ben 140 paesi del mondo. Tra questi ne ha selezionati 40, dai quali ha tratto i soggetti presenti in questo volume, che abbracciano un periodo di 25 anni di lavoro. Sono immagini che ritraggono a natura in ogni sua espressione e mutamento, analizzando le quali è emerso chiaramente quanto quel patrimonio vitale rappresentato dalle foreste, silenziose fabbriche di ossigeno, sia in gravissimo pericolo a causa di attività antropiche miopi o scellerate. Da qui la necessità di lanciare un allarme forte e deciso, arrivando con le sue fotografie, i suoi documentari e i suoi scritti ad un pubblico sempre più vasto e sensibile. Dagli articoli su National Geographic alle mostre in sedi di prestigio come il Parlamento Europeo a Bruxelles; dalle interviste sulle maggiori reti televisive e radiofoniche italiane e non, la sua denuncia sugli effetti già visibili del global warming diventa sempre più intensa. La soluzione è un binario con due rotaie: da una parte è necessario ridurre velocemente e drasticamente i 36 miliardi di tonnellate di CO2 emessi ogni anno; dall’altra aumentare il numero di alberi del pianeta: secondo una stima, per scongiurare la catastrofe ecologica, per ogni abitante

della terra si dovrebbero piantare 4 alberi l’anno per almeno 20 anni. Ma il primo passo per raggiungere questo fine è la conoscenza: ed ecco che con questa meravigliosa raccolta di immagini Bracali ci prende per mano e ci porta in giro per il mondo ad ammirare e conoscere solo una parte l’immensa varietà di piante e alberi presenti sul nostro pianeta. Si può rispettare, amare e salvare solo ciò che si conosce: per questo il valore dell’opera va ben oltre l’indiscusso impatto estetico ed artistico e arriva ad assumere una fondamentale valenza educativa.

Volume 2 - 192 pagine, 160 foto, 29x33.5 cm.

Romiti Vivai: La tradizione secolare del vivaio toscano nel mondo

Le vicende storiche che fanno da sfondo alla nascita ed alla crescita di una realtà aziendale come quella della Romiti Vivai, da sole, non bastano a spiegare il successo del vivaismo toscano. In questo secondo volume se ne raccontano le ragioni, mettendo a fuoco la determinazione, il coraggio, lo spirito di intraprendenza, la filosofia che guidano da un secolo una passione genuina attraverso le esigenze di un mercato in continuo divenire, con nuove esigenze e nuovi obiettivi. Uno sviluppo che ha portato la Romiti Vivai ad affacciarsi sui mercati esteri partendo da quello francese, con il quale si sono instaurati profondi legami e collaborazioni tutt’ora vivi e produttivi,per giungere poi fino alle più distanti parti del mondo, portando le piante del comprensorio pistoiese e toscano ad essere apprezzate e ricercate ovunque. Oltre alla storia dell’azienda, nel volume sono dettagliatamente esposte tutte le varie fasi della coltivazione in vivaio: dalla preparazione dei terreni fino alla spedizione delle piante; dagli innesti alle invasature; dalle colture protette all’arte topiaria. Completano il quadro i dati relativi alla crescita e diffusione del vivaismo a Pistoia. Il tutto accuratamente illustrato ancora una volta dalle suggestive fotografie di Bracali, che offrono un ritratto dal quale traspare tutto l’amore, la passione e l’impegno di chi coltiva piante nel rispetto della migliore tradizione delle terre di Toscana.

Luca Bracali Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Bracali

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/382932299154384/

Contatti

Libreria Laformadelibro

libreria@viaventisettembre.it

via XX Settembre 63

35122 Padova

0499817459