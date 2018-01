“Io non sono un gabbiano”, spettacolo del laboratorio Next al Teatro Verdi

Due appuntamenti realizzati da Next, laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo, vanno in scena al Teatro Verdi il 16 e il 30 gennaio.

Gli spettacoli sono proposti dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con il Comune di Padova.

NEXT - Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo, è un progetto della Regione Lombardia sostenuto da Fondazione Cariplo e organizzato dall’AGIS lombarda, nato con l’obiettivo di incentivare la realizzazione e la distribuzione di nuove produzioni regionali di spettacolo dal vivo, ma anche di rafforzare e sviluppare la rete di contatti con operatori italiani ed esteri.

Dopo il successo della prima edizione, nel 2018 verranno presentate al Teatro Verdi due proposte in grado di rappresentare il meglio delle nuove esperienze teatrali maturate a Milano e dintorni.

PROSSIMI SPETTACOLI

INGRESSO

Biglietto intero: 10 euro

Biglietto ridotto: 8 euro

Le riduzioni sono previste per gli abbonati del Teatro Stabile del Veneto, per chi ha un'età inferiore ai 26 e superiore ai 65 anni e per le altre riduzioni concesse.

INFORMAZIONI