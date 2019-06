PdTango show, spettacolo di tango con orchestra e ballerini al San Gaetano

Dopo gli appuntamenti di maggio che hanno registrato il tutto esaurito, entra nel vivo il Padova Tango Festival, la rassegna dedicata al tango argentino, organizzata dal Cochabamba 444 tango club, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, con un programma di eventi fino al 28 giugno. Mercoledì 19 alle ore 21.15 all’auditorium San Gaetano (via Altinate) la rassegna padovana presenta lo spettacolo PD Tango Show.

Sul palco una delle formazioni di punta del panorama europeo del tango argentino: l’orchestra Tango Spleen (Mariano Speranza piano e voce, Francesco Bruno bandoneon, Andrea Marras violino, Elena Luppi viola e Daniele Bonacini contrabbasso), che dal 2008 ad oggi ha proposto i grandi classici del tango, così come le proprie composizioni, in oltre 20 paesi nel mondo.

A dar forma alla musica del quintetto, una coppia di ballerini argentini Silvio Grand e Loredana De Brasi, già noti al pubblico padovano, protagonisti di “Un Tango per Emilio” dell’edizione passata del festival, e di “En tus ojos” lo spettacolo dedicato a Piazzolla, che ha registrato il tutto esaurito ad aprile al teatro Verdi. Ospiti dell’evento i ballerini Emiliano Casalli ed Antonellina Miorelli, Stefano Gambarotto e Silvia Sollano.

Info e ingresso

Ingresso: 15 euro - prenotazioni 347 0848852

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2285247341736831/