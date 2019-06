“Spiccioli 2019” festival internazionale di Teatro di strada a Battaglia

Terza edizione di Spiccioli - Festival di Teatro di Strada: tre giorni di spettacoli di arte di strada con compagnie internazionali e scuole di circo, animazioni, esposizioni artigianali, attività per bambini e tanto divertimento per tutte le età.

Programma

Venerdì 14 giugno

Dalle 17 alle 20 Il Geo, CIRCO FUNG0, Parco Inps

18.30 Le acque mosse, LA POLVERINA MAGICA, Parco Inps

21 Circo 238, HANGAR DELLE ARTI, Parco Inps

21.30 Samovar, CONTRAPPUNTO, Parco Inps

22 Barbamoccolo, THE GREATEST TEEN, Parco Inps

22.45 Samovar, CONTRAPPUNTO, Parco Inps

22.45 Geo&Zambo, SI PUÒ FIRE!, Parco Inps

Sabato 15 giugno

Dalle 17 alle 20 LUDOBUS, Parco Inps

17.30 Visita guidata Villa Selvatico Sartori con il Gruppo Escursionisti “S. Arigliani”, Parco Inps – Biglietto d’ingresso 7,00€

18 Samovar, CONTRAPPUNTO, Parco Inps

21 Circo 238, PERCHÉ NO?, Corte Cavazzana

21 Microband, CLASSICA FOR DUMMIES, Parco Inps

21.30 Parolabianca, CRISTAL WINGS, (spettacolo itinerante) Via Terme

21.45 Samovar, CONTRAPPUNTO, Parco Inps

22 Compagnia All’Er, AZIONE ELASTICA, Parco Inps

22.45 Teatro del sottosuolo, PAIDIA, Parco Inps

22.45 Samovar, CONTRAPPUNTO, Parco Inps

Domenica 16 giugno

17 Samovar, CONTRAPPUNTO, Parco Inps

Dalle 17 alle 20 LUDOBUS, Parco Inps

17.30 Visita guidata Villa Selvatico Sartori con il Gruppo Escursionisti “S. Arigliani”, Parco Inps- Biglietto d’ingresso 7,00€

18 Teatro del sottosuolo, PAIDIA, Parco Inps

18.45 Microband, CLASSICA FOR DUMMIES, Parco Inps

19.30 Samovar, CONTRAPPUNTO, Parco Inps

21 Teatro del sottosuolo, CIRCO ALL’AREMBAGGIO, Corte Cavazzana

22 Dare D’Art, GRETA & GUDOLF, Parco Inps

22.30 Samovar, CONTRAPPUNTO, Parco Inps

22.45 Microband, CLASSICA FOR DUMMIES, Parco Inps

Dettagli

Tutti gli spettacoli sono gratuito, ma non dimenticate gli #Spiccioli per i cappelli degli artisti!

Il Festival è organizzato da Battaglia Terme - Cultura Eventi con il coordinamento di Arci Padova, la direzione artistica di Circolo Culturale "Carichi Sospesi" e la preziosa collaborazione di: Circolo San Giacomo di Battaglia Terme- APS, , Compagnia teatrale Le acque mosse, Nazionale Italiana Calcio Cuochi Museo della navigazione fluviale e La CASA DEI CORSI

L'iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Cariparo e il contributo di CSV provinciale di Padova

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/328648131104616/

Il Muba

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, in occasione del ventennale dall’inaugurazione ufficiale e del festival internazionale “spiccioli” propone aperture speciali fino alle ore 20 sia sabato 15, sia domenica 16 giugno.

Per informazioni e prenotazioni contattare:

348.7077807 - traditionalvenetianboats@gmail.com

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu