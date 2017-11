Evento da facebook https://www.facebook.com/events/285900571918547/

Spirit at Be Yourself all’Extra Extra il 25 novembre

DETTAGLI

Abbandona il tuo corpo

chiudi gli occhi e ascolta

LO SPIRITO RITORNA

_SPIRIT _

VIBRAZIONI SULLA PELLE

Lele Sacchi

Arsenales

Clif Jack

Dj Andy-J

Un nuovo grande progetto creato in sinergia tra lo staff di SPIRIT e il team di BE YOURSELF dell’EXTRA EXTRA.

Sabato 25 novembre sarete guidati all’interno della magia ritmica di “SPIRIT”!

_level 02_

Lolita ᵀᴹ hip hop rnb night

ExtraExtra con 2 piste da ballare

BeYourself non ti dimenticare!

Inizio musica ore 23.30

Modalità di ingresso:

entro le 01 - 10 euro DONNA ingresso con drink

dopo le 01 - 13 euro DONNA ingresso con drink

entro le 01 - 15 euro UOMO ingresso con drink

dopo le 01 - 18 euro UOMO ingresso con drink

Richiedi la TESSERA DONNA Be Yourself ed ottieni l’ingresso omaggio:

http://www.extraextra.it/landing/

una volta compilato il form potrai ritirarla all’ingresso.

Info and Booking:

TITO: +39 393 4101120 | LUCA: +39 335 5638449

Discoteca EXTRAEXTRA | Via Ciamician, 5 | Padova

Info web

https://www.nightbyspirit.com/