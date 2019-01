Rassegna “Una poltrona per due”: “Spirito Allegro” al Piccolo Teatro

Ritorna al Piccolo Teatro da gennaio la prima e storica rassegna di prosa. Con alcune tra le migliori compagnie teatrali della nostra regione, in un programma che svaria tra classici nazionali (Pirandello) classici internazionali (Graham) e titoli contemporanei di autori italiani (Bertoli, Bonacci) e di successo nel mondo (Galderan, Graham).

Scopri tutti gli spettacoli della rassegna “Una poltrona per due” 2019

La rassegna teatrale “Una poltrona per due” XIX edizione propone in scena

​venerdì 29 marzo – ore 21.15

Associazione Culturale Arte Povera di Mogliano Veneto (Tv)

Spirito Allegro

di Noel Coward

Regia di Francesco Boschiero

Biglietti – Prezzi di ingresso

Posti numerati

Interi euro 8 (+ euro 1 diritti di prev.)

Ridotti euro 7 (+ euro 1 diritti di prev.)

Associati e bambini 4-12 anni euro 6 (+ euro 1 diritti di prev.)

La riduzione è prevista per over 65 e studenti max 26 anni

Associati sono coloro i quali hanno sottoscritto la tessera dell’Associazione Piccolo Teatro 2018/1019

Prevendite dei biglietti di ciascuno spettacolo da lunedi 17 dicembre presso i seguenti esercizi:

Cartoleria «C’era una volta» – tel. 049.8803700

via Asolo n.9 (di fronte al parcheggio del Piccolo Teatro)

Cartoleria «Prosdocimi» – tel. 049.8751368

piazzetta Pedrocchi n.10

Carto-Edicola «Ruggero Enzo» – tel. 049.715469

zona Mandria (via Armistizio/Via R.Aponense) a fianco di «Acqua e Sapone»

Edicola cartoleria Paltana

via Vittorio Veneto – Paltana (rotatoria piscine Padova Nuoto)

Prevendita online (con carta di credito – con aggiunta di diritti di transazione online) su www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Non saranno accettate richieste di «prenotazione» inviate via e-mail o via telefono

La biglietteria del teatro aprirà alle ore 20.15 la sera dell’evento, per i posti rimasti eventualmente disponibili dopo le prevendite.

Dopo l’inizio dello spettacolo l’ingresso in sala non sarà consentito nemmeno a chi fosse in possesso di biglietto acquistato in prevendita

Ad ogni evento: bar (caffetteria, bevande e snack) operativo all’apertura e all’intervallo

La campagna abbonamenti si è conclusa il 14 dicembre.

Abbonamento a sei spettacoli euro 36.

Piccolo Teatro

via Asolo 2 (zona Paltana)

Padova

Ampio parcheggio gratuito

Info web

https://www.piccolo-padova.it/una-poltrona-per-due-2019/

https://www.facebook.com/piccolo.teatropadova/