Spirito Divino e Angelo Gallocchio per "Operazione Occhi Dolci", concerto benefico al cinema Esperia

Sabato 11 gennaio la cover band padovana Spirito Divino, tributo di Zucchero, ed Angelo Gallocchio si esibiranno in uno show unico per un concerto di beneficenza presso il Cinema Esperia in Via Chiesanuova, 90 – Padova - per sostenere “Operazione Occhi Dolci, un impegno concreto ricordando Marco”.

“Operazione Occhi Dolci, un impegno concreto ricordando Marco” è nata per ricordare Marco Lovison, scomparso in un incidente stradale a soli 18 anni il 22 maggio 2009. Il concerto dell’ 11 gennaio si terrà in prossimità del 14 Gennaio, giorno in cui Marco avrebbe compiuto 29 anni.

Quanto raccolto sarà devoluto a Medici con l’Africa Cuamm, per finanziare l’acquisto di 6 incubatrici per il reparto di neonatologia dell’Ospedale Centrale di Beira in Mozambico, devastato con il ciclone del marzo 2019.

La neonatologia di Beira e’ un servizio pubblico, fruito soprattutto dalla popolazione più povera, e rappresenta il punto di riferimento per la gestione e la cura dei neonati pretermine (peso inferiore a 1,5 kg) e dei neonati che presentano complicanze e necessitano di cure specifiche.

Dal 2009 ad oggi, le donazioni raccolte con l’”Operazione Occhi Dolci” hanno permesso:

L’acquisto di un microscopio oftalmico operatorio per il Reparto Oculistico dell’Ospedale St. Luke di Wolisso in Etiopia con CBM Italia Onlus (2009);

Il mantenimento del Reparto Oculistico dell’Ospedale St. Luke di Wolisso, in Etiopia, con CBM Italia Onlus (2010);

Il mantenimento del Reparto Oculistico dell’Ospedale St. Luke di Wolisso, in Etiopia, e l’annesso programma di cliniche mobili e di screening oftalmologico, per raggiungere con cure e trattamenti di qualità elevata anche le persone povere che vivono lontane dai centri abitati con CBM Italia Onlus(2011);

Il sostegno per avviare la costruzione dell’Asilo S. Antonio di Padova a Nazret e l’ampliamento del Reparto Oculistico dell’Ospedale St. Luke di Wolisso con CBM Italia Onlus (2012);

Il completamento dell’ampliamento del Reparto Oculistico e sostegno dell’attività dell’Ospedale St. Luke di Wolisso, nonché l’avviamento dell’attività dell’Asilo inclusivo S. Anthony a Nazret in Etiopia, con CBM Italia Onlus (2013);

Il sostegno della fase di avviamento dell’Asilo S. Anthony a Nazret, in Etiopia (2014);

L’ acquisto degli arredi per il nuovo refettorio dell’Asilo St. Anthony a Nazret e il contributo per l’attività della clinica Oculistica dell’Ospedale St. Luke di Wolisso in Etiopia, con CBM Italia Onlus (2015);

Il finanziamento di una delle 9 unità nutrizionali, presenti negli ospedali delle regioni di Iringa e Njombe in Tanzania, e gestite da Medici con l’Africa Cuamm (2015);

(2015); L’acquisto di set chirurgici per il taglio cesareo e per isterectomia, da donare al Princess Christian Maternity Hospital, di Freetown, Sierra Leone con il Cuamm (2016);

(2016); L’acquisto di un ecografo da donare al reparto materno infantile del Princess Christian Maternity Hospital, di Freetown, Sierra Leone con il Cuamm (2017);

(2017); L’acquisto di un concentratore d’ossigeno, un ventilatore portatile per le emergenze e altro materiale sanitario per l’ospedale di Lui - Sud Sudan con il Cuamm (2018) .

(2018) L’acquisto di un ecografo per le cure prenatali per il Princess Christian Maternity Hospital, il principale ospedale materno infantile di Freetown, con Il Cuamm (2019).

Operazione Occhi dolci, un impegno concreto ricordando Marco è un'iniziativa benefica che nasce dalla volontà dei familiari e degli amici di Marco Lovison, di ricordarlo anche attraverso gesti concreti di solidarietà.

I fondi vengono raccolti attraverso l’organizzazione di concerti, eventi benefici e la distribuzione di vasetti di miele, fornito dalla Cooperativa Sociale di San Giorgio delle Pertiche “Il Graticolato”.

Info: www.occhidolci.it

Marco Lovison

Marco Lovison studiava presso il Liceo della Comunicazione Maria Ausiliatrice di Padova.

Appassionato di calcio e di moto, aveva 18 anni quando, il 22 maggio 2009, ha perso la vita in un incidente stradale. La famiglia ha acconsentito che si donassero le cornee e i tessuti e, al momento del funerale, ha invitato quanti volevano ricordare Marco a non inviare fiori, bensì donazioni a favore di CBM Italia Onlus, per far continuare a vivere Marco attraverso gli occhi e gli sguardi delle persone aiutate e curate.

A ottobre 2009, i familiari e gli amici di Marco danno il via all’“Operazione Occhi Dolci - Un impegno concreto ricordando Marco”, che si propone, attraverso iniziative di vario genere, di raccogliere fondi per progetti a favore di persone meno fortunate.

Info: www.occhidolci.it

Medici con l’africa CUAMM

Nata nel 1950 a Padova, Medici con l’africa CUAMM è la prima ONG in campo sanitario riconosciuta in Italia e la

più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo, intervenendo con questo approccio anche in situazioni di emergenza, per garantire servizi di qualità accessibili a tutti. Cuamm si impegna anche nella formazione, in Italia e in Africa, di risorse umane dedicate, nella ricerca e divulgazione scientifica in ambito tecnico di cooperazione sanitaria, nell’affermazione del diritto umano fondamentale alla salute per tutti, anche dei gruppi più marginali, diffondendo nelle istituzioni e nell’opinione pubblica i valori della solidarietà e della cooperazione tra i popoli, della giustizia e della pace.

Info: www.mediciconlafrica.org

Il graticolato

La società cooperativa sociale Il Graticolato è una cooperativa a scopo plurimo, con sede a San Giorgio delle Pertiche (PD), nata nel 1988 per favorire l’inserimento sociale delle persone disabili. Oggi sono oltre 100 gli utenti ospitati dalla cooperativa, che fornisce loro assistenza di base e promuove attività mirate al miglioramento del loro benessere psico-fisico, coltivando un’educazione al lavoro inteso come riscatto personale, e alla formazione occupazionale delle persone disabili, in collaborazione con 20 aziende del territorio.

La cooperativa è supportate e promossa dall’Associazione “Amici del Graticolato”.

www.ilgraticolato.com

Angelo Gallocchio – Hang Drum

Lo strumento che suona Angelo si chiama Hang che nel dialetto di Berna (dove viene forgiato) significa mano. Angelo ha ricevuto l'hang nel maggio 2013, direttamente dall'azienda produttrice: questa e' una rarità visto che in Italia questa "cosa" sembra sia successa solo 13 volte. L'hang e' uno strumento idiofono composto da due cupole una inferiore chiamata Gu e l'altra superiore chiamata Ding. Il suono che emette, alla percussione delle note, Angelo lo definisce intimo e ventrale che riesce a trasportatrici proprio dove vogliamo, e' una musica onirica…intima.

Angelo Gallocchio ha partecipato a diversi contest tra musicisti di strada risultando uno dei più apprezzati suonatori Italiani di Hang

Spirito Divino

Gli Spirito Divino nascono nel 2005. La band padovana, composta da 7 elementi, dopo pochi mesi dalla formazione, viene scelta come gruppo spalla di ZUCCHERO Fornaciari in occasione del Raduno Internazionale del Fans Club tenutosi a Modena nel 2005, nel quale lo stesso artista la consacra come

TRIBUTE BAND. Nel 2008, a Cremona, Zucchero offre alla band la possibilità di fare il bis, ottenendo una nuova conferma nel panorama musicale delle tribute band. Il vasto repertorio spazia a 360° i grandi successi dell’Artista, toccando tutti gli album di Zucchero fino all’ultimo “D.O.C.” del 2019. L’attuale formazione, composta da musicisti con esperienza pluriennale e da professionisti, vanta presenze importanti nei contesti più noti del circuito live del Triveneto e non solo.

Punto di forza del gruppo è il saper coinvolgere e far ballare la gente con un approccio musicale che riesce

ad unire ritmi Rock/Funky e melodie Blues rendendo ogni serata un sicuro successo fin dalle prime note, tutto rigorosamente live.

Per offrire ad un pubblico sempre piu’ ampio un live in ogni caso toccante e coinvolgente nasce nel 2019 il progetto “Acoustic” nel quale è stata fatta una rivisitazione dell’intero repertorio per trio o quartetto con un tocco in più di intimità.

www.spiritodivino.org