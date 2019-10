"Lo spirito dello Yoga", una giornata di lezioni gratuite a Padova

Una giornata organizzata dal coordinamento regionale Veneto dell'Associazione Nazionale Insegnanti Yoga Yani per far conoscere lo yoga attraverso la partecipazione a lezioni gratuite. Ci saranno lezioni aperte, conferenze e tavoli di informazione: scoprite nel volantino tutti i dettagli.

Le lezioni di yoga avranno come fulcro i principi che stanno alla base dello yoga classico, Yama e Niyama, introdotti dai singoli insegnanti come parte integrante della pratica da loro proposta. Per partecipare sarà necessario prenotarsi contattando i singoli insegnanti. E' possibile prenotarsi anche per più di una lezione.

Sarà necessario portare con sè un tappettino epr la pratica, eventualmente un cuscino o mattonicno per la posizione seduta e un plaid per il rilassamento. Si consiglia un abbigliamento comodo. Si raccomanda la puntualità per permettere l'entrata e l'uscita ordinata dalle sale.

Tavoli di informazione: gli insegnanti di yoga Yani saranno a disposizione er rispodnere alle vostre richieste, fornendo, ove possibile, indicazioni di materiali di approfondimento.

Informazioni e contatti

Web: https://www.studyoyoga.it