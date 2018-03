Spiritualità per persone vedove a Padova

Appuntamento domenica 18 marzo con gli incontri di spiritualità che l’Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia propone per l’anno 2017-2018 alle persone che vivono la situazione di vedovanza.

L’appuntamento è dalle 15.30 alle 18.30 in Sala del Redentore, in via Vittorio Emanuele II 174 a Padova. A tema della riflessione: Riprendiamo colore!