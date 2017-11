Spiritualità per persone vedove a Padova

SPIRITUALITÀ PER PERSONE VEDOVE

Domenica 19 novembre, ore 15.30-18.30

Sala del Redentore

Padova, via Vittorio Emanuele II, 174

DETTAGLI

Secondo appuntamento domenica 19 novembre del ciclo di incontri di spiritualità che l’Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia propone per l’anno 2017-2018 alle persone che vivono la situazione di vedovanza.

SCARICA IL DEPLIANT CON TUTTI GLI INCONTRI

L’appuntamento è dalle 15.30 alle 18.30 in Sala del Redentore, in via Vittorio Emanuele II 174 a Padova a tema della riflessione: Evitare di rintanarsi nel museo.