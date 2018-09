"Lo sport che vogliamo" in piazza a Polverara

“Lo sport che vogliamo” è la giornata nazionale dello sport promossa dall’US Acli con il patrocinio dell’Anci e di Avvenire, e la collaborazione di Joma, che si svolge in contemporanea su tutto il territorio nazionale.

Una giornata speciale per promuovere la diffusione della pratica sportiva come strumento di benessere, inclusione e riscatto sociale e per mettere in luce tutte quelle potenzialità dello sport capaci di far crescere culturalmente e socialmente il territorio, favorendone un ruolo attivo e riconosciuto nelle politiche di sviluppo.

L’Us Acli di Padova organizza l’evento domenica 16 settembre dalle ore 15 in piazza a Polverara, in caso di maltempo presso la palestra 5 Cerchi in viale dello Sport. Saranno presenti le associazioni sportive del territorio con i loro stand, che proporranno anche alcune esibizioni.

Collaborano attivamente all’evento il Comune di Polverara, e le società sportive Drago Verde, Kuma Dojo, Polisportiva Arcobaleno, Roncaglia Basket, Yanagi Do, Bomberine, Smile, Petrarca Calcio a 5 e Ponte San Nicolò 2016.

Informazioni

https://www.usaclipadova.org/cms/2018/08/25/giornata-nazionale-lo-sport-vogliamo-domenica-16-settembre/

www.usacli.org/giornatalosportchevogliamo – segreteria@usaclipadova.org – tel 0498670659