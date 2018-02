A tu per tu con gli sposi, gli specialisti del wedding al ristorante Il Canzoniere

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1833892466644018/

L'ABC per rendere perfetto il tuo matrimonio.

Nel cuore del Parco dei Colli Euganei e circondato da ulivi e pini marittimi, alberi da frutto e melograni, il Ristorante Il Canzoniere ad Arquà Petrarca vi ospiterà nelle sale luminose e nella terrazza panoramica per una giornata interamente dedicata agli Sposi.

Un'occasione unica per incontrare gli specialisti del wedding che sapranno guidarvi con consigli pratici e suggerimenti antistress per arrivare al Sì tenendo tutto sotto controllo e svelandovi quello che avreste sempre voluto sapere per organizzare al meglio il vostro giorno più bello.

Apertura evento: dalle 11 alle 19

Entrata libera

♥ Ad immortalare i momenti indimenticabili della giornata Foto Gamma di Gianmarco Guarise

♥ Esposizione abiti da Sposo e Cerimonia Candeo & Vettorato Abbigliamento Uomo Donna Cerimonia

♥ Abiti da Sposa Atelier Emozioni Sposa Masera'

♥ Colonna Sonora Duo musica Denis e Paolo

♥ Allestimenti Floreali Fioreria Michelotto

♥ Allestimenti di Palloncini Fiesta Magica

♥ Esposizione Fedi, anelli e gioielli Lorenza Gioielli Ottica

♥ Partecipazioni e bomboniere handmade C'Arte di Valemaz

♥ Luna di Miele e idee per il Viaggio di Nozze Abl Viaggi Srl

♥ Lista Nozze a cura di Mercatone di Monselice srl

♥ Con la partecipazione di Pirotecnica Cucco

Ore 11 Apertura Evento e Buffet di Benvenuto

Incontro con le attività presenti

ore 12.30 Pranzo Degustazione Sposi *

antipasto, primo, secondo, sorbetto, dolce

(*posti limitati. Per info, costi e prenotazioni 0429.777361)

ore 16

A tu per tu con gli Sposi:

L'Abc per rendere perfetto il giorno del matrimonio. Presentazione delle attività presenti con consigli, idee e ispirazioni per l'organizzazione del grande giorno.

ore 18 Torta & Bollicine

taglio del dolce nuziale accompagnato dal buffet di dolci e frutta.

Brindisi con il Prosecco Valdobbiadene dell'Azienda Andreola

ore 20 Cena Degustazione Sposi *

antipasto, primo, secondo, sorbetto, dolce

(*posti limitati. Per info, costi e prenotazioni 0429.777361)

Info http://www.ristoranteilcanzoniere.it/a-tu-per-tu-con-gli-sposi-2018/