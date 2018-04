“1° Spring meet” sfilata di auto storiche da rally a Selvazzano

La Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione “Inversione a U” presenta “1° Spring Meet” Sfilata di auto storiche da rally sabato 14 aprile dalle ore 13 alle ore 23.30.

“Appassionati di tutto il Veneto e non, sfileranno con la propria auto da rally sabato nelle nostre frazioni. – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – Un’iniziativa alla sua prima edizione che ha già riscosso grande successo visto le numerose adesioni, ma quello che per me è importante è che rappresenta un motivo per uscire di casa e godere di uno spettacolo fuori dall’ordinario”.

“Mi hanno coinvolto in prima persona dei ragazzi del territorio – afferma il Presidente del Consiglio Comunale Bruno Natale – che con tanto entusiasmo hanno organizzato nei minimi particolari questo raduno. Il rally è sia uno sport, ma è soprattutto una passione e l’evento di sabato ne è testimonianza visto che non è una gara, ma semplicemente una sorta di passerella dove meravigliare il pubblico con auto particolari e di grande valore”.

“Una nuova manifestazione si aggiunge alle numerose promosse da questa Amministrazione che abbraccia idee innovative che diventano patrimonio della Comunità. – sottolinea l’Assessore allo Sport e alla Cultura Giovanna Rossi – Sarà un vero e proprio spettacolo che non mancherà di lasciare a bocca aperta i Selvazzanesi e chiunque vorrà approfittare di un sabato all’aria aperta nelle strade e nelle piazze della nostra Città”.

Programma della sfilata di auto storiche da rally:

Dalle ore 14 alle ore 17 (solo su iscrizione)

Partenza dagli Impianti Ceron in Via Euganea 52 a Selvazzano Dentro

Piazza Mercato a Tencarola

San Domenico

Montecchia

Municipio di Selvazzano Dentro

Raduno statico:

Dalle ore 17 alle ore 23 (gratuito)

Si conclude in Via Parini a Caselle

Per informazioni

Matteo Pescante 348 9049212

Giacomo Giorgi 338 4934026

Selvazzano…che sport!