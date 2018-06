Dopo il concerto di Vasco, in possesso del biglietto del live, spritz gratis ai Navigli

La serata padovana non finisce all'Euganeo. I reduci dal concerto di Vasco, biglietto alla mano, dalla mezzanotte in poi potranno sorseggiare uno spritz gratuito ai Navigli prima di tornare a casa. È l'omaggio improvvisato da Chicco Contin e Andrea Oreste, insieme ai gestori dei bar che ogni sera animano la movida sul lungargine Piovego.

Basterà presentarsi con il biglietto del concerto del “comandante” ai chioschi per ricevere il cocktail. Dopo il concerto molte delle navette messe a disposizione lasceranno i fans non molto lontani dai Navigli, che quindi potrebbe rappresentare l'ultima tappa di una serata all'insegna della musica e del divertimento. Ovviamente, da mezzanotte in poi, dalle casse dei bar di via Colombo, passeranno solo le note dei capolavori di Vasco Rossi.