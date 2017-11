"Sprizziamoci di lilla", serata di musica e solidarietà per i DCA al Caffè Pedrocchi

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/644601385929019/

Mercoledì 29 novembre dalle ore 18.30 al Caffè Pedrocchi va in scena "Sprizziamoci di lilla".

Lo storico Caffè Pedrocchi apre le sue porte per una serata che coniuga musica, cocktail e solidarietà, ospitando l’evento “Sprizziamoci di lilla” promosso da ALICE per i DCA, associazione di volontariato nata per dare sostegno aragazze e ragazzi che soffrono di un disturbo del comportamento alimentare.

A partire dalle 18.30 verrà presentato il calendario di ALICE per i DCA 2018 a cura della dottoressa Elisa Bonello del Centro di Riferimento Regionale DCA di Padova. “Calend’Alice” raccoglie le opere frutto del corso di pittura rivolto ai pazienti in day hospital, disegni che sprigionano i loro sentimenti e stati d’animo.

Alle 19 verrà servito lo spritz lilla ideato dal barman Gianni Rebecca, accompagnato dalle musiche della band MAGIC BUS. Sarà possibile acquistare il calendario per sostenere questa importante realtà del territorio che da oltre dieci anni offre speranza a coloro che stanno lottando, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di avere in tutta Italia le cure adeguate per i disturbi del comportamento alimentare.

INFORMAZIONI

Ingresso libero

049.8781231

segreteria@caffepedrocchi.it

www.caffepedrocchi.it