Paola Staccioli e Silvia Baraldini presentano "Non per odio ma per amore, storie di donne internazionaliste" a Padova

"Le storie ricordate nel libro, nella loro diversità, fanno parte di quell’unico canto corale di chi nel mondo si batte per una società più giusta. E che per amore combatte. Per la rivoluzione, per la libertà. Un amore che vola ancora più alto di quello per un altro essere umano. Per questo amore le donne narrate nel libro hanno perso la vita" - cit. dal sito di Red Star Press, che ha rieditato il testo di Paola Staccioli e Haidi Gaggio Giuliani.

Come ogni venerdì il Circolo sarà aperto dalle 19 con aperitivo e ricco buffet.

Alle 20.30 inizierà la presentazione del libro "Non per odio ma per amore, storie di donne internazionaliste" assieme a Paola Staccioli e Silvia Baraldini, che ha curato la prefazione.

*** Il giorno seguente - sabato 8 alle 17.30 - l'iniziativa sarà anche al Tuttinpiedi, a Mestre, in piazzetta Canova 1.

Dove

Circolo Il Picchetto,

Galleria Ognissanti. 8

rione Portello, Padova

Info web

https://www.facebook.com/events/2678980202150774