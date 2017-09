Le Staffe, il programma della settimana

Ecco tutti gli eventi in programma per la serata conclusiva de Le Staffe:

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE

F A C E #youare - L'ultimo Giovedì d'Estate a Le Staffe

dalle 21 alle 2

Serata conclusiva del format Face, dedicato e ideato per la donna aperta ai cambiamenti;.

"Arriva un punto della vita in cui decidiamo di cambiare, di stravolgere la nostra vita e molto spesso, soprattutto nelle donne, questo cambiamento coincide con un cambiamento di look! Quando si cambia non è importante chi siamo stati, ma è importante chi vogliamo essere e F A C E ha deciso di avere un look tutto nuovo".

In collaborazione con 4.0 fourzero - https://www.facebook.com/ 40fourzero/

MISS ALPE ADRIA - tappa padovana

Le Staffe faranno da palcoscenico a Miss Alpe Adria, con la selezione fra le partecipanti di chi potrà accedere alle fasi finali della competizione.

--

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

SERATA BOHÈMIEN-CHIC

Profumi di fiori tra i capelli, cuoio e stivali, abiti floreali e sandali. Dal tramonto ci si calerà in una dimensione dai sapori Hippy e Gipsy, con la presenza di artisti poliedrici e scenari caleidoscopici (come il geniale Manboot), botteghe artigianali on the road e suoni d'altri tempi.

--

SABATO 9 SETTEMBRE

Closing Party