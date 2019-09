Le staffe, tutti gli eventi della settimana

L’estate non è ancora finita a Le Staffe in via Ippodromo a Padova, si continua fino al grande party di chiusura di sabato 22 settembre.

Questo fine settimana ancora due grandi classici dell’ estivo padovano:

venerdì 13 Good Vibe con Ceccato dj;

sabato 14 Il sabato in città con Rossini dj.

Gli amatissimi resident che per tutta la stagione hanno fatto divertire l’appassionato pubblico delle Padovanelle.

Come sempre ingresso gratuito, ristoranti e cocktail bar sempre aperti dalle ore 18

