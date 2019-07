Le staffe, tutti gli eventi della settimana

Per spezzare l’ultima settimana di luglio e partire alla grande per il week end più caldo dell’estate, a Le Staffe in via Ippodromo a Padova arrivano due eventi imperdibili e coinvolgenti:

Mercoledì 24 luglio

- mercoledì 24 luglio Asian Revolution; samurai, geishe e dragoni per vivere le emozioni di una vera festa stile Sol Levante, con animazione a cura di Zampino e supervisione a cura di Radio Stereocittà

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2352560791729562/

Giovedì 25 luglio

- giovedì 25 luglio si cambia continente, è la volta di Ipanema, la grande festa carioca che ti farà sentire in un quartiere di Rio de Janeiro, sonorità a cura di Andrea Martini.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2284428635219356/

Per entrambi gli eventi, aperti dalle 18 alle 2 di notte, per aperitivo cena e dopocena.

Ingresso come di consueto gratuito, vasto parcheggio.

Info web

https://www.facebook.com/lestaffe/