Le staffe, tutti gli eventi della settimana

Le Staffe non va in vacanza, e continua a offrire, per i Padovani rimasti in città, buon cibo, divertimento, musica ed animazione, anche nella week end che precede la settimana di ferragosto .

Presso il giardino estivo delle Padovanelle dalle ore 18 alle 3 di notte aperitivo, cena (vasta scelta con i 6 punti food del Multirestaurant La Piazzetta) e dopocena con i 7 cocktail bar e birrerie.

Venerdì 9 agosto Dj Set a cura di Bernie Dj

Sabato 10 agosto,a grande richiesta, torna il format "We Love 90’s": un vero e proprio viaggio nel tempo accompagnato dai grandi successi pop e dance degli anni 90’; in consolle Alessandro Soligo.

Web https://www.facebook.com/events/2587404537959931/

Info web

https://www.facebook.com/lestaffe/