“La Stagione di Enrica” concerto in sala della Carità

La Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi nasce nel 2012 per volontà dei soci fondatori Elio Peruzzi ed Enrica Omizzolo, come naturale prosecuzione dell'attività del Centro Culturale Musicale “Silvio Omizzolo”, nato nel 1997 per mantenere vivo il ricordo del Maestro Silvio Omizzolo.

TUTTI I CONCERTI DELLA RASSEGNA “LA STAGIONE DI ENRICA” A PADOVA

Negli anni scorsi, la Fondazione ha proposto rassegne con interpreti eccellenti, confermandosi come uno degli appuntamenti di musiche classiche e moderne tra le più note, grazie alla presenza delle opere di compositori famosi (Scarlatti, Beethoven, Schubert, Brahms, Strauss, Rachmaninov, Szymanowski, Dalla Vecchia e degli attuali Maurizio Pisati, Carlo Galante, Roberto Andreoni) dell’Otto-Novecento Europeo, e la presentazione di musiche, spesso inedite, di due affermati autori padovani, Silvio Omizzolo e Guido Alberto Fano, eseguite da “grandi interpreti”.

Gli eventi realizzati hanno conseguito il duplice obiettivo di portare a Padova concertisti di livello internazionale (Bruno Canino, Rocco Filippini, Pietro De Maria, Mario Brunello, Michele Campanella, Enrico Dindo, Maurizio Baglini, il Quartetto di Cremona, Silvia Chiesa, Domenico Nordio, Andrea Bacchetti, ecc.) e di far conoscere la musica di Omizzolo a grandi interpreti che ne hanno riconosciuto l’interesse e il valore.

Vista la recente scomparsa di Enrica Omizzolo (figlia di Silvio), mancata il 14 novembre scorso, la stagione 2018 le sarà dedicata. Come di consueto, in tutti i concerti la musica di Omizzolo sarà messa accanto ai capolavori del repertorio cameristico europeo, per cercare di cogliere le influenze dei grandi compositori sulla musica del Novecento storico italiano.

La stagione di Enrica avrà un’anteprima giovedì 1 febbraio alle ore 20.30 nella Sala della Carità con un concerto che vede protagonista il pianista pugliese Benedetto Lupo, uno dei concertisti più stimati del panorama italiano odierno, con un programma dedicato a Claude Debussy nel centenario della morte.

28 aprile, ore 20.30

Sala della Carità

Erica Piccotti, violoncello

Roberto Arosio, pianoforte

Musiche di: Silvio Omizzolo, Claude Debussy, Johannes Brahms

8 maggio, ore 20.30

Sala dei Giganti-Palazzo Liviano

Duo pianistico di Padova

Leonora Armellini - Mattia Ometto

Musiche di: Silvio Omizzolo, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms

21 maggio, ore 20.30

Auditorium Pollini

Gabriele Mirabassi, clarinetto

Andrea Lucchesini, pianoforte

Musiche di: Silvio Omizzolo, Carlos Guastavino, Francis Poulenc, Antonio Carlos

17 giugno, ore 20.30

Auditorium Pollini

Shlomo Mintz, violino

Roberto Prosseda, pianoforte

Musiche di: Silvio Omizzolo, Felix Mendelssohn, César Franck, Shlomo Mintz

INFORMAZIONI

Biglietti

Auditorium Pollini: interi euro 15; ridotti euro 10; studenti euro 5

Sala dei Giganti-Sala della Carità: posto unico euro 10; studenti euro 2

Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi

Cell. 340 9291163

Info@fondazioneomizzoloperuzzi.it

www.fondazioneomizzoloperuzzi.it