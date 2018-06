"Tra Antico e Moderno", concerto per la Stagione concertistica estiva della Civica Orchestra di Fiati

Sabato 16 giugno alle 20.30 nella consueta cornice del cortile di palazzo Moroni si terrà il primo appuntamento della XXIII Stagione concertistica estiva della Civica Orchestra di Fiati di Padova, diretta da Marco Bazzoli.

Programma musicale

Il concerto, dal titolo "Tra Antico e Moderno", si aprirà con Rossini, grande orgoglio nazionale, e la sua "Marcia n. 2" scritta nel 1837 per il matrimonio del Duca d’Orleans, per procedere poi con la versione per orchestra di fiati dell’Ouverture dal "Barbiere di Siviglia", piena di trovate musicali ad effetto, caratteristiche del compositore.

"Largo al Factotum” vedrà protagonista l’Euphonium solista di Federico Furlanetto nella parte di Figaro, astuto faccendiere che decanterà le sue abilità.

Resterete in compagnia di Rossini per l’Ouverture della “Cenerentola”, altro compendio di passaggi virtuosistici e impegnativi per tutte le sezioni dell’orchestra di fiati. La vena scherzosa e funambolica di Rossini si esprime al meglio anche nelle brillanti ouverture delle opere, riassumendone i temi principali in modo geniale.

Si passerà quindi ad un grande compositore, pianista e direttore d'orchestra del Novecento, Leonard Bernstein, del quale verrà proposta l’Ouverture da “Candide”.

Il programma si chiuderà con un compositore che ha dedicato grande attenzione alla scrittura per fiati, Alfred Reed, del quale ascolterete “El Camino Real”, che vi trasporterà in una caliente atmosfera spagnoleggiante.

Ingresso

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per motivi di sicurezza, una volta esauriti i posti a sedere non sarà più consentito entrare nel cortile per assistere al concerto e non sarà possibile sostare in piedi o sedersi sulla gradinata.

Contatti

049.8756622 dal lunedì al venerdì

Prossimi appuntamenti

sabato 23 giugno, ore18 - cortile di Palazzo Moroni, "Rossini e Bernstein"

sabato 30 giugno, ore18 - cortile di Palazzo Moroni, "Music from the U.S.A."