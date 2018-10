Stagione Lirica di Padova: concorso lirico “Iris Adami Corradetti” al Verdi

Dal 9 al 13 ottobre 2018 il palco del Teatro Verdi di Padova ospiterà giovani cantanti provenienti da tutto il mondo per la ventinovesima edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Iris Adami Corradetti, dedicato alla memoria dell’illustre soprano padovano (1904 –1998).

Il Concorso Internazionale di Canto Lirico “Iris Adami Corradetti” è una competizione musicale che rappresenta per Padova una pagina della sua storia musicale. Risale al 1985 la sua prima edizione, quando si volle intitolare al soprano un Concorso di Canto per onorarne la figura di grande artista, insigne maestra di canto, e capace e illuminata organizzatrice teatrale.

Nel corso degli anni, la manifestazione canora é cresciuta sul piano della partecipazione, alimentando le aspettative di futura carriera nel mondo della lirica dei tanti giovani che vi partecipano (una media di 150 ogni anno)

Tra i vincitori e finalisti delle passate edizioni che hanno intrapreso una brillante carriera vanno ricordati: Daniela Barcellona, Andrea Concetti, Roberto Aronica, Riccardo Zanellato, Simone Piazzola, Francesca Dotto, Annalisa Stroppa, Luciano Ganci.

Per il 2018, un boom di iscritti, ben 145 cantanti, provenienti da tutto il mondo. Il gruppo più numeroso arriva dalla Corea del Sud. A seguire i cinesi, giapponesi, russi e italiani. E ancora da Israele, Canada, Moldavia, Irlanda, America del Sud, Svizzera e altre nazioni. Il linguaggio dei numeri testimonia l’interesse nel mondo per il Concorso Lirico Internazionale “Iris Adami Corradetti”, giunto quest’anno alla XXIX edizione, che, con una giuria internazionale, che vanta presenze esclusive, a cominciare da Peter Mario Katona, direttore artistico del Teatro Covent Garden, fa diventare Padova capitale della lirica per una settimana.

Un record di concorrenti per una manifestazione organizzata dal Comune di Padova, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto e si avvale del contributo del MIBAC e della Fondazione Antonveneta.

Il Concorso si avvale per quest’anno della collaborazione dell’Associazione Cantiere all’Opera a cui è affidata la segreteria organizzativa.

Sabato 13 ottobre alle 21 dopo le prove eliminatorie e semifinali i finalisti selezionati si esibiranno al Teatro Verdi nel tradizionale concerto accompagnati dall’Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal M° Steven Mercurio.

Presenterà la serata Lorenza Mario.

Il concerto sarà aperto al pubblico che per la prima volta nella storia del concorso sarà coinvolto attivamente potendo esprimere un giudizio per l’assegnazione di una borsa di studio.

Di grande rilievo internazionale anche la commissione dell’edizione 2018:

Peter Mario Katona

presidente della Commissione

direttore artistico Teatro Covent Garden Londra

Mara Zampieri

vice presidente della Commissione

Christoph Seuferle

direttore artistico Deutsche Opera Berlino

Tony Gradsak

casting manager Teatro La Scala di Milano

Christina Scheppelmann

direttore artistico Teatro Liceu Barcellona

Elisabeth Sobotka

sovrintendente Festival di Bregenz

Peter De Caluwe

sovrintendente Teatro LA Monnaie Bruxelles

Renate Kupfer

consulente opera casting

Umberto Fanni

direttore generale Royal Opera House Muscat

Fortunato Ortombina

sovrintendente Teatro La Fenice Venezia

Cecilia Gasdia

sovrintendente Fondazione Arena di Verona

Informazioni

L’ingresso al concerto è gratuito presentando un invito che potrà essere ritirato presso la biglietteria del Teatro Verdi a partire dall’8 ottobre 2018.

Biglietteria Teatro Verdi

tel. 049/87770213

Comune di Padova - Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Servizio Manifestazioni e Spettacoli

Tel: 0498205623; 049 8205639; 3311611301

concorso.corradetti@comune.padova.it

www.concorsocorradetti.com

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/xxix-concorso-lirico-internazionale-iris-adami-corradetti/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/310100503111436/