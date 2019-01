Stagione Lirica in digitale, “La dama di picche” dalla Royal Opera House di Londra al Piccolo Teatro

Martedì 22 gennaio alle ore 19.45, con la diretta de “La dama di picche” di Čajkovskij, dalla Royal Opera House di Londra, inizia la II^ parte della X stagione di lirica e balletti sul grande schermo al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana), che grande successo continua a riscuotere e grande prestigio dà alla sala in tutta Italia, e vedrà nove appuntamenti da gennaio a maggio (info su www.piccolo-padova.it)

“La dama di picche” vedrò la regia di Stefan Herheim, la direzione musicale di Antonio Pappano, e nel cast Aleksandrs Antonenko, Vladimir Stoyanov, Eva-Maria Westbroek, Felicity Palmer.

La proiezione sarà introdotta e presentata da Clemency Burton-Hill.

La Dama di Picche (cantata in russo, con sottotitoli in italiano) racconta la storia di German (Aleksandrs Antonenko), un soldato senza soldi, ossessionato sia dal gioco d’azzardo sia dalla bellissima Liza (Eva-Maria Westbroek). Dopo che German prova a scoprire il trucco della carta vincente dalla nonna di Liza, la Contessa (Felicity Palmer), quest’ultima muore per lo spavento e l’ossessione di German si trasforma in follia.

La produzione originale di Stefan Herheim pone lo stesso compositore nel cuore dell’azione.

La Dama di Picche comprende alcune delle più memorabili musiche di Čajkovskij, con grandiosi cori, intime arie e duetti appassionati.

Sul podio salirà Antonio Pappano, direttore musicale della Royal Opera.

Prezzi d’ingresso: interi euro 12, ridotti euro 11, associati euro 10.

La biglietteria del teatro aprirà alle ore 19.

