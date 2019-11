Stagione Lirica in digitale, “Manon Lescaut” in diretta dalla Scala al Piccolo Teatro

Martedì 12 novembre alle ore 19.45 il Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) propone la proieizone sullo schermo cinematorgafico, in differita dal Teatro alla Scala di Milano, di "Manon Lescaut" opera di Giacomo Puccini. Lo spettacolo, andato in scena a fine marzo scorso, con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di David Pountney, è la versione originale dell’opera nell’edizione critica curata da Roger Parker, già diretta da Chailly a Lipsia nel 2008.

L’allestimento di Pountney, Direttore artistico della Welsh National Opera, ambienta la storia d’amore tragica e struggente fra Manon Lescaut e il cavaliere Des Grieux in una stazione ferroviaria vittoriana con le scene di Leslie Travers, i costumi di Marie-Jeanne Lecca, le luci di Fabrice Kebour e la coreografia di Denni Sayers. Protagonisti sul palco Maria José Siri nel ruolo del titolo, Roberto Aronica in quello di Des Grieux e Massimo Cavalletti come Lescaut. Accanto a loro, Carlo Lepore (Geronte), Marco Ciaponi (Edmondo, Maestro di ballo, Lampionaio), Emanuele Cordaro (Oste), Alessandra Visentin (Un musico)

Ispirata alla sventurata seduttrice creata dall’Abbé Prévost nel 1733, Manon Lescaut è l’ultima di una serie di opere ottocentesche derivate dal romanzo francese e il primo vero successo di Puccini, che non temette il confronto con l’omonima opéra-comique di Massenet del 1884. Ad accomunarle lo sforzo di rendere al meglio le drammatiche atmosfere che fanno precipitare l’incantamento iniziale dei due giovani verso un destino funesto, facendo di Manon la più disperata delle donne sconfitte.

Ingresso

Interi euro 10 ridotti euro 9.

Il botteghino del teatro aprirà alle ore 19.

Info web

https://www.facebook.com/events/465213207407658/

https://www.piccolo-padova.it/manon-lescaut/