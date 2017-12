Stagione Lirica in digitale, “Don Pasquale” in diretta dalla Scala al Piccolo Teatro

Torna con la seconda parte la Stagione Lirica in digitale 2017/2018, l’iniziativa che ha posto il Piccolo Teatro di Padova all’attenzione nazionale per il grande successo delle proiezioni delle opere liriche sul grande schermo cinematografico, via satellite, in full HD, con le didascalie del testo cantanto dai protagonisti delle opere.

Il programma della seconda parte della stagione di opere in diretta e differita dai più prestigiosi teatri del mondo è ora disponibile.

L’abbonamento comprenderà cinque titoli di cinque autori diversi (Puccini, Verdi, Bizet, Donizetti, Mozart). Ulteriori quattro titoli saranno fuori abbonamento, oltre a un galà di danza con i migliori ballerini del mondo.

PROSSIMI EVENTI

OPERE IN ABBONAMENTO

Giovedì 19 aprile, ore 19.45

Diretta dal Teatro alla Scala di Milano

DON PASQUALE di G. Donizetti

regia Davide Livermore

direzione musicale Riccardo Chailly

con Ambrogio Maestri, Rosa Feola, René Barbera, Mattia Olivieri

Martedì 15 maggio, ore 19.45

Differita dal Festival di Salisburgo

LE NOZZE DI FIGARO di W.A. Mozart

regia Sven-Eric Bechtolf

direzione musicale Dan Ettinger

con Luca Pisaroni, Anett Fritsch, Martina Janková, Adam Plachetka M.Gritskova

ABBONAMENTI

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI: 50 euro

Date e orari sottoscrizione abbonamenti:

lunedì 11 dicembre prelazione vecchi abbonati (conservaz. posto)

martedì 12 dicembre nuovi abbonati e cambio posto vecchi abbonati

ore 10-12.30 e 17-19 alla biglietteria del teatro

BIGLIETTI

Prevendite dal 18 dicembre.

Tutti i posti sono numerati.

Prezzi

DIRETTE e NEAR LIVE:

interi 12 euro, ridotti* 11 euro, associati** 10 euro

DIFFERITE

interi 10 euro, ridotti* 9 euro, associati** 8 euro

*La riduzione è prevista per over 65 e studenti fino a 26 anni

**Associati dell'associazione Piccolo Teatro per la stagione 2017/2018 (tessera: euro 10 con incluso l’ingresso a un film)

Prevendite

Cartoleria C'era una volta, via Asolo, 9 - 049.8803700

Cartoleria Prosdocimi, piazzetta Pedrocchi, 10 - Padova

Carto-edicola Ruggero, zona Mandria - 049.715469

Edicola Paltana, via Vittorio Veneto (rotatoria piscine)

* Diritti di prevendita: 1 euro a biglietto

Prevendite online (con carta di credito) su:

www.liveticket.it/piccoloteatropadova

INGRESSO

La biglietteria del teatro aprirà 45 minuti prima dell’evento, per i posti rimasti eventualmente disponibili.

L’ingresso in sala non sarà consentito dopo l’inizio dello spettacolo nemmeno a chi fosse in possesso di biglietto acquistato in prevendita o di abbonamento.

INFORMAZIONI

Piccolo Teatro, via Asolo, 2 (zona Paltana) – Padova

Ampio parcheggio gratuito e servizio bar

049.8827288

Facebook Piccolo Teatro Padova

