Stagione di prosa, “Caída del cielo" al teatro Verdi

Torna la stagione di prosa del Verdi con “Caída del cielo" dal 19 al 23 febbraio 2020

Incontri con gli artisti – Foyer del Teatro Verdi

Venerdì 21 febbraio alle 17

Dettagli

Un abbagliante spettacolo di flamenco contemporaneo che porta sulla scena la forza e l’energia di un’interprete di grande temperamento. Rocío Molina, guidata dalla sua danza – che è intuizione e materia – ci immerge nel silenzio, nella musica e nel rumore di territori sconosciuti. La coreografia che interpreta nasce dalle sue viscere e dal terreno che calcia e pesta con decisione, e si trasforma nella celebrazione dell’essere donna, libera e selvaggia. Accade così che il palpabile e ciò che è nascosto ai nostri occhi si materializzi nel suo corpo e nell’energia che esso sprigiona. Il pezzo è costruito come un transito tra opposti che il movimento prova a bilanciare, anche se in modo sproporzionato: dalla bellezza al grottesco, dalla sobrietà alla voluttà, dall’ortodossia al politicamente scorretto. Quello che compie Rocío è un viaggio, un passaggio, una discesa attraverso le luci e le ombre dell’umanità. La caduta del titolo non evoca l’immagine capovolta di un angelo caduto, come quella descritta da Dante nella sua commedia, ma ci porta in un luogo di profonda libertà che celebra con decisione la forza delle donne.

Un abbagliante spettacolo di flamenco contemporaneo che porta sulla scena la forza e l’energia di un’interprete di grande temperamento come Rocío Molina

Danza Molina s.l. E chaillot – Théâtre national de la danse (Parigi)

in collaborazione con INAEM

Co-direzione artistica, coreografia, direzione musicale: Rocío Molina

Co-direzione artistica, drammaturgia, direzione luci e spazio teatrale: Carlos Marquerie

musiche originali: Eduardo Trassierra

hanno contribuito alla composizione: José Ángel Carmona, José Manuel Ramos “Oruco”, Pablo Martín Jones

danzatrice: Rocío Molina

musicisti: Eduardo Trassierra (chitarra), José Ángel Carmona (voce e basso elettrico), José Manuel Ramos “Oruco” (percussioni e beat), Pablo Martín Jones (batteria, percussioni, musica elettronica)

coreografa collaboratrice: Elena Córdoba

stilista: Cecilia Molano

direzione tecnica, luci: Antonio Serrano

suono: Javier Álvarez

direttore di scena: María Agar Martínez

durata: 1h 30’ senza intervallo

Quando

mercoledì 19 febbraio 2020 - 20.45 Turno B

giovedì 20 febbraio 2020 - 20.45 Turno C

venerdì 21 febbraio 2020 - 20.45 Turno D

sabato 22 febbraio 2020 - 20.45 Turno H

domenica 23 febbraio 2020 - 16 Turno L

Biglietti

Intero Ridotto Abbonati Giovani Platea, palco pepiano balconata, 1º ordine balconata 32 euro 29 euro 25 euro 15 euro Palco pepiano no balconata, 1º ordine no balconata, 2º ordine balconata 28 euro 25 euro 21 euro 12 euro 2º ordine no balconata, galleria 14 euro 12 euro 10 euro 8 euro Posti a visibilità ridotta* platea 20 euro - 15 euro 8 euro Posti a visibilità ridotta* galleria 8 euro - 5 euro 5 euro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/caida-del-cielo/

https://www.facebook.com/events/407042730014770/