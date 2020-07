Stagione di prosa estiva al teatro ai Colli con "Doppia coppia al veleno"

Al via la stagione di prosa estiva 2020 del teatro ai Colli di via Monte Lozzo (Padova).

In programma venerdì 10 luglio alle ore 21 "Doppia coppia al veleno"

da "Carnage" di Roman Polansky

con la compagnia Teatro Impiria

Lo spettacolo

Due coppie di genitori danno vita ad un’esilarante carneficina dialettica, dove ad essere massacrate sono idee, convinzioni, luoghi comuni. E così quattro adulti arrivano a comportarsi come bambini, degenerando in situazioni assurde e ridicole. Uno spettacolo-battaglia dove le linee di combattimento vengono continuamente ridisegnate, in quella che risulterà una resa dei conti di tutti contro tutti, finché ognuno si rivela per ciò che è veramente: mostrando le proprie contraddizioni più profonde.

Ingressi

Biglietto 10 euro (fino ai 14 anni 5 euro)

Consigliata prenotazione

3277661425/ 0498900599

Info@teatroaicolli.it

Info web