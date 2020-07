Stagione di prosa estiva al teatro ai Colli con "Novecento - La leggenda del pianista sull'oceano"

Al via la stagione di prosa estiva 2020 del teatro ai Colli di via Monte Lozzo (Padova).

In programma venerdì 17 luglio alle ore 21 "Novecento – La leggenda del pianista sull’oceano" di Alessandro Baricco

Compagnia Teatro Fuori Rotta

Con Gioele Peccenini

Dettagli

“Quando nel preparare un nuovo spettacolo ci si emoziona al di là delle aspettative e si capisce che quel testo ha davvero qualcosa di nuovo e di importante che lascerà il segno su di sé, non si può non aver paura nel metterlo in scena – spiega Gioele Peccenini – Un attore “non è fregato veramente finché ha da parte una buona storia, e qualcuno a cui raccontarla”. La storia di Novecento è senza alcun dubbio una buona storia, che racconta di musica, di mare, di immaginazione, di amicizia e di guerra. Una storia sulla vita che appassiona, colpisce duramente e che diverte, così come, del resto, accade nella vita vera”

Ingressi

Biglietto 10 euro (fino ai 14 anni 5 euro)

Consigliata prenotazione

3277661425/ 0498900599

Info@teatroaicolli.it

