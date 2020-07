Stagione di prosa estiva al teatro ai Colli con “Non ci resta che ridere”

Al Teatro ai Colli di via Monte Lozzo (Padova)

venerdì 24 luglio, ore 21, va in scena

Non ci resta che ridere

della Compagnia Terracrea

con Laura Cavinato, Federica Santinello e Valerio Mazzucato.

Dettagli

Diciamolo, la vita non è mai facile per nessuno: il lavoro che non c’è o che ti riempie troppo le giornate, i rapporti di coppia che scoppiano, i figli che ti assillano, i ghiacciai che si sciolgono e la dieta che non funziona. Ci mancava pure la pandemia per peggiorare le cose e ingigantire nevrosi, ossessioni, fobie e girovita.

Ma con l’aiuto dei personaggi giusti vi aiuteremo a vedere il lato comico della faccenda e della vita, perché, in fondo, che alternativa abbiamo?

Non ci resta che ridere!

Un susseguirsi divertente e divertito di situazioni e spunti comici per ricominciare col sorriso, un avvincente climax di quotidiana e domestica follia. Per sorridere insieme delle piccole e grandi fobie che tutti noi abbiamo sperimentato almeno una volta.

Ingresso

Biglietto 10 euro (fino ai 14 anni 5 euro)

Consigliata prenotazione

3277661425/ 0498900599

Info@teatroaicolli.it

Info web