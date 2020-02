"Perpetua zovane... casin in canonica", stagione di prosa Fita 2020 al teatro Torresino

Secondo appuntamento sabato 22 febbraio con la rassegna teatrale al Cinema Teatro Torresino in centro a Padova, promossa da Fita - Federazione italiana teatro amatori – Comitato provinciale di Padova.

Scarica il volantino con tutti gli appuntamenti

L’appuntamento è alle ore 21 con la commedia brillante in lingua veneta popolana Perpetua zovane… casin in canonica di Dante Callegari, proposta dalla compagnia Ombre alla ribalta, per la regia di Adriana Zoppio

La scena si svolge all’interno di una canonica di una parrocchia di campagna, dove un parroco deve coniugare le “rogne” quotidiane con l’arrivo della nuova perpetua: una giovane ragazza che, oltre a sollevare i pettegolezzi del paese, crea scompiglio nell’animo del nipote.

I prossimi appuntamenti sono

Sabato 22 febbraio , ore 21

“Perpetua zovane... Casin in canonica” di Dante Callegari

Compagnia Ombre alla ribalta

, ore 21 “Perpetua zovane... Casin in canonica” di Dante Callegari Compagnia Ombre alla ribalta Domenica 8 marzo , ore 16

“La banda delle oneste” di Andrea Bruni

Compagnia La ribalta

, ore 16 “La banda delle oneste” di Andrea Bruni Compagnia La ribalta Sabato 21 marzo , ore 21

“I balconi sul canalazzo” di Alfredo Testoni

Compagnia Benvenuto Cellini

, ore 21 “I balconi sul canalazzo” di Alfredo Testoni Compagnia Benvenuto Cellini Domenica 5 aprile, ore 16

“Il colpo della strega” di John Graham

Compagnia Teatro Sala

Biglietti

Biglietto unico 8 euro, saranno in vendita prima dello spettacolo al botteghino del teatro in via Torresino 2 a Padova.

Il botteghino sarà aperto partire dalle 14.30 la domenica e dalle 19 al sabato sera.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

cell. 329 2114020

email fitapadova@libero.it

https://www.facebook.com/fitaveneto

Gallery