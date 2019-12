Stagione di prosa, “Morte di un commesso viaggiatore" al teatro Verdi

Torna la stagione di prosa al teatro Verdi con la “Morte di un commesso viaggiatore", dal 5 al 9 febbraio 2020

Incontri con gli artisti – Foyer del Teatro Verdi

Venerdì 7 febbraio alle 17

In collaborazione con il laboratorio Teatro per l’Università dell’Ateneo Patavino coordinato da Caterina Barone

Prima nazionale

Leo Muscato dirige uno straordinario cast capitanato da Alessandro Haber e Alvia Reale alle prese con l’opera teatrale più conosciuta e rappresentata di Arthur Miller. Un viaggio nel lato oscuro del sogno americano, incarnato appieno dal protagonista, un venditore di successo ormai sul viale del tramonto, non più produttivo, non più utile e quindi condannato all’oblio. Willy Loman è un piccolo uomo che sogna ad occhi aperti il successo facile e veloce. È nato in un paese troppo giovane e impaziente. Pur essendo senza radici vuole salire comunque nella scala sociale. Non si accorge di essere solo un commesso viaggiatore che si guadagna da vivere con la parlantina. Uno che ha allevato i figli al culto dell’apparenza finendo col farne dei falliti. Il testo mischia verità e allucinazione, si svolge contemporaneamente sulla scena, sotto gli occhi del pubblico, e nella testa del protagonista, dove gli spettatori, a differenza dagli altri personaggi, sono chiamati a entrare. Ne risulta una macchina teatrale che è rimasta appassionante e attuale, oggi come quando debuttò nell’America vittoriosa del secondo dopoguerra.

Leo Muscato dirige Alessandro Haber e Alvia Reale nell’opera teatrale più conosciuta e rappresentata di Arthur Miller: un viaggio nel lato più oscuro del sogno americano

Goldenart production, Teatro stabile del Veneto, Teatro stabile di Bolzano

di: Arthur Miller

traduzione e adattamento: Masolino D’Amico

con: Alessandro Haber, Alvia Reale

e con: Alberto Onofrietti, Josafat Vagni, Carlo Ragone, Fabio Mascagni, Beniamino Zannoni, Paolo Gattini, Caterina Paolinelli, Margherita Mannino, Anna Gargano

con la partecipazione di Duccio Camerini

regia: Leo Muscato

scene: Andrea Belli

costumi: Silvia Aymonino

disegno luci: Alessandro Verazzi

musiche: Daniele D’Angelo

Quando

mercoledì 5 febbraio 2020 - 20.45 - Turno B

giovedì 6 febbraio 2020 - 16 - Turno M, e alle 20.45 - Turno C

venerdì 7 febbraio 2020 - 20.45 - Turno D

sabato 8 febbraio 2020 - 20.45 - Turno E

domenica 9 febbraio 2020 - 16 - Turno F

Biglietti

Intero Ridotto Abbonati Giovani Platea, palco pepiano balconata, 1º ordine balconata 32,00 29,00 25,00 15,00 Palco pepiano no balconata, 1º ordine no balconata, 2º ordine balconata 28,00 25,00 21,00 12,00 2º ordine no balconata, galleria 14,00 12,00 10,00 8,00 Posti a visibilità ridotta* platea 20,00 - 15,00 8,00 Posti a visibilità ridotta* galleria 8,00 - 5,00 5,00

