Stagione di prosa, “The night writer - Giornale notturno" al teatro Verdi

Torna la stagione di prosa del teatro Verdi con “The night writer - Giornale notturno" dal 26 al 12 gennaio 2020

Incontri con gli artisti – Foyer del Teatro Verdi

Venerdì 24 gennaio alle 17

In collaborazione con il laboratorio Teatro per l’Università dell’Ateneo Patavino coordinato da Caterina Barone

Dettagli

Un omaggio visionario e disarmante alla personalità sovversiva e intrigante di Jan Fabre, artista visivo e regista teatrale tra i più innovativi della scena internazionale. I diari personali di Fabre formano la base di un’autobiografia intima e provocatoria, interpretata in scena dall’attore Lino Musella. Un viaggio a tinte forti, dalla giovinezza al giorno d’oggi, che rivela come il mondo culturale dell’artista sia inscindibile dalla sua materialità. Il pubblico si trova travolto da un flusso di pensieri che attraversano sia la vita diurna, con il suo brusio d’idee irresistibili e progetti ambiziosi, che quella notturna, in cui la creatività diventa furiosa e le sue riflessioni esistenziali sono intrise dell’energia sanguigna del corpo. Lo spettacolo pone l’accento su una serie di questioni legate all’arte, al teatro, al senso della vita, alla famiglia, all’amore e al sesso, dai moti più intimi dell’animo del giovane ventenne, determinato e autoironico, fino ad arrivare al Fabre di oggi, amato e discusso in tutto il mondo per la sua arte iconica e provocatoria.

Un omaggio visionario e disarmante alla personalità sovversiva e intrigante di Jan Fabre e alla sua arte iconica e provocatoria

Troubleyn/Jan Fabre e Aldo Grompone

Co-Produzione Fog Triennale Milano Performing Arts, Luganoinscena-Lac, Teatro Metastasio Di Prato, Tpe – Teatro Piemonte Europa, Marche Teatro, Teatro stabile del Veneto

di: Jan Fabre

drammaturgia: Miet Martens e Sigrid Bousset

traduzione: Franco Paris

con: Lino Musella

scene e regia: Jan Fabre

musica: Stef Kamil Carlens

direzione tecnica e luci: Marciano Rizzo

fonica: Marcello Abucci

direzione di produzione: Gaia Silvestrini

si ringraziano: Margot e Vittorio

durata: 1h 20’ senza intervallo

Quando

mercoledì 22 gennaio 2020 - 20.45 - Turno B

giovedì 23 gennaio 2020 - 20.45 - Turno C

venerdì 24 gennaio 2020 - 20.45 - Turno D

sabato 25 gennaio 2020 - 20.45 - Turno H

domenica 26 gennaio 2020 - 16 - Turno L

Biglietti

Intero Ridotto Abbonati Giovani Platea, palco pepiano balconata, 1º ordine balconata 32 euro 29 euro 25 euro 15 euro Palco pepiano no balconata, 1º ordine no balconata, 2º ordine balconata 28 euro 25 euro 21 euro 12 euro 2º ordine no balconta, galleria 14 euro 12 euro 10 euro 8 euro Posti a visibilità ridotta* platea 20 euro - 15 euro 8 euro Posti a visibilità ridotta* galleria 8 euro - 5 euro 5 euro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/the-night-writer-giornale-notturno/

https://www.facebook.com/events/502543866994774/