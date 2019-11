Stagione di prosa, “Romeo & Giulietta. Nati sotto contraria stella": Ale & Franz al Verdi

Ale e Franz, affiancati da un cast di cinque attori tutto al maschile e diretti da Leo Muscato, interpretano a modo loro la più celebre delle tragedie shakespeariane, Romeo & Giulietta. Nati sotto contraria stella al Teatro Verdi di Padova dal 27 novembre al 1 dicembre, vestendo i panni di una compagnia di vecchi comici girovaghi chiamati a raccontare la dolorosa vicenda dei due amanti.

Accanto al duo comico, un cast di consumati attori di teatro tra cui Eugenio Allegri, Marco Gobetti, Marco Zannoni, Roberto Zanisi e la partecipazione straordinaria di Paolo Graziosi.

Nonostante si tratti di una storia che tutti già conoscono, i sette attori malandati vogliono provare a raccontarla osservando il più antico spirito elisabettiano, interpretando tutti i personaggi anche quelli femminili. Ma le loro buone intenzioni non si sposano con le effettive capacità, o modalità che hanno di stare in scena.

Note di regia

Rivali e complici allo stesso tempo, da un lato si rubano le battute, dall’altro si aiutano alla bene e meglio. Non si rendono conto però che quando sono in palcoscenico non riescono a dissimulare in nessun modo i loro rapporti personali, fatti di invidie, ripicche, alleanze, rappacificazioni.

A volte, le intenzioni dei personaggi si confondono con le loro, provocando una serie di azioni e reazioni a catena che, in una dimensione meta-teatrale assolutamente involontaria, finiscono per massacrare la storia dell’esimio poeta! Presi singolarmente, sembrano avanzi di teatro; messi insieme, formano una compagnia tragica, involontariamente comica, quindi doppiamente tragica. Ma loro non lo sanno! Forse qualcuno lo immagina, ma preferisce non approfondire. Succede un miracolo però: nonostante tutto, la storia di Romeo e Giulietta vince su ogni cosa. In un modo o nell’altro, questi Comici, riescono a raccontare la storia dei due giovani amanti, e arrivano a farlo anche se loro “giovani” non lo sono più da tanto tempo. E in un modo o nell’altro riescono pure a far commuovere. Forse perché dalla loro goffaggine traspare una verità che insinua un forte dubbio: quello che, in questa storia, più di chiunque altro, sono proprio loro quelli… Nati sotto contraria stella.

Leo Muscato

Dove e quando

Teatro Verdi

27 novembre > 1 dicembre 2019

Mercoledì 27 novembre - 20.45 Turno B

Giovedì 28 novembre - 20.45 Turno C

Venerdì 29 novembre - 20.45 Turno D

Sabato 30 novembre - 20.45 Turno H

Domenica 1 dicembre - 15 Turno L

L'incontro

Venerdì 29 novembre alle 17, al Foyer del Teatro Verdi si terrà l’incontro con gli artisti in collaborazione con il laboratorio Teatro per l’Università dell’Ateneo Patavino coordinato da Caterina Barone.

Dettagli

Romeo & Giulietta

Nati sotto contraria stella

da: William Shakespeare

drammaturgia e regia: Leo Muscato

con: Ale e Franz

e con: Eugenio Allegri , Marco Gobetti, Marco Zannoni, Roberto Zanisi

e con la partecipazione straordinaria di: Paolo Graziosi

musiche: Dario Buccino

scene e costumi: Carla Ricotti

disegno luci: Alessandro Verazzi

assistente alla regia: Alessandra De Angelis

durata: 2h con intervallo

Ingresso

